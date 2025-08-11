Video Incident straniu pe o stradă din Cluj: o femeie sare pe capota unei mașini în mers și-i zâmbește șoferului

Incident șocant în trafic, în orașul Cluj. O femeie a apărut în mijlocul străzii și a sărit pe capota unei mașini, care circula pe Calea Moților.

Potrivit imaginilor surprinse și distribuite ulterior pe rețelele de socializare, un șofer care circula pe Calea Moților a încetinit după ce o femeie a apărut, brusc, în mijlocul străziii. Tânăra era îmbrăcată cu un palton decoltat și cizme roz de cowboy.

În imagini se observă cum femeia, aparent amuzată, privea direct spre șofer în timp ce stătea pe capotă, potrivit cluj24. Apoi, s-a dat jos de pe capotă și s-a dus la geamul șoferului.

Șocat de cele întâmplate, șoferul a publicat înregistrarea pe internet, adăugând descrierea: „Spuneți NU drogurilor!”.