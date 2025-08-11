Trump, despre așteptările sale privind întâlnirea cu Putin: „Nu voi face o înțelegere”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că speră să aibă o conversație „constructivă” cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, dar a admis că nu exclude un rezultat negativ, relatează European Pravda.

Președintele SUA a subliniat că scopul întrevederii cu Putin este de a „vedea care sunt parametrii”.

Trump a declarat că speră la o conversație „constructivă” cu liderul rus și că îi va suna pe liderii europeni imediat după aceea pentru a-i informa despre discuție și a le spune „ce fel de acord” ar fi posibil.

„Nu voi face o înțelegere. Nu ține de mine să fac o înțelegere”, a spus el.

Pe de altă parte, Trump spune că „ar dori să vadă încheiat un armistițiu” și „cea mai bună înțelegere care poate fi făcută în beneficiul ambelor părți”.

Președintele SUA consideră că, în urma întâlnirii sale cu Putin, există șansa să se ajungă la un armistițiu „foarte repede”.

„Vom trata cu liderii europeni și vom trata cu președintele Zelenski și, sperăm, vom avea un mare succes”.

„Mă aștept să am o întâlnire cu Putin și cred că va fi bine, dar ar putea fi rău. Sunt aici dintr-un singur motiv - să scap de un război pe care altcineva l-a început. Nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată. Și dacă aș putea să-l pun capăt - grozav. Un război complex. Multă resentimente”, a spus Trump.

Sâmbătă, liderii Franței, Italiei, Germaniei, Poloniei, Regatului Unit, Finlandei și Comisiei Europene au declarat că salută eforturile lui Trump de a pune capăt războiului, dar au subliniat necesitatea de a pune presiune asupra Rusiei și de a oferi garanții de securitate Kievului.

Pe 11 august, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că simte un amestec de frică și speranță înaintea summitului Rusia-SUA de săptămâna aceasta privind războiul din Ucraina.