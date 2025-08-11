search
Luni, 11 August 2025
Motivul care a declanșat un val de ură în Ucraina la adresa Sofiei Rotaru, cântăreața celebră cu origini românești

Publicat:

Aurica Rotaru i-a luat apărarea surorii ei, cunoscuta artistă Sofia Rotaru, după ce ucrainenii au acuzat-o de trădare și că ar fi părăsit Kievul.

Sofia Rotaru/FOTO: Wikipedia
Sofia Rotaru/FOTO: Wikipedia

Potrivit Focus.ua, ea a negat zvonurile despre emigrarea artistei și a explicat ce face sora ei în Ucraina.

Cântăreața Aurica Rotaru a răspuns public criticilor apărute în urma unui nou videoclip TikTok al bloggerului Iaroslav Gopatsa dedicat Sofiei Rotaru. În videoclip se menționa că artista a publicat fotografii noi pentru prima dată după mult timp.

Din cauza faptului că Sofia Rotaru a evitat mult timp evenimentele publice, speculațiile despre actualul ei loc de reședință și activitățile au început să apară în comentarii.

„Trădătoare a Ucrainei”

„Și unde a fost Sofia Mihailovna în tot acest timp??? Stătea ca un șoarece. Poate a pornit modul standby, nu știa ce steag să agațe prin casă? O, Sonia, Sonia... Nu e prea târziu, pur și simplu «nu mai este nevoie»”

Sunt fotografii vechi!!! Ați văzut-o acum???

Știe că a fost la Kiev? Fotografii de acum 20-30 de ani. Trădătoare!

„Unde a fost în toți anii de război???? S-a hotărât. S-a trezit”

„Totul e fals! Nu poate arăta așa la vârsta ei!!!”

Unele dintre declarații au indignat-o pe Aurica, iar aceasta a decis să răspundă. Potrivit Auricăi Rotaru, sora ei locuiește în capitala Ucrainei și nu a plecat niciodată de nicăieri.

Sunteți gata să răspundeți pentru acuzații? Am locuit și încă locuim în Kiev, dăm concerte caritabile, ajutăm oameni fără publicitate. De ce atâta mizerie? Treziți-vă la realitate, oameni buni. Nu am plecat nicăieri”, a subliniat ea.

Cine este Sofia Rotaru

Născută într-o familie de români pe 7 august 1947, în Marșenița, în regiunea Cernăuți, URSS, Sofia Rotaru este o cântăreață pop și compozitoare pop-rock de origine etnică română din Ucraina, producătoare, laureată a mai multor premii, actriță, scriitoare, manager, setter de tendințe de modă și femeie de afaceri. Este numită „Regină Pop” în Ucraina.

În 1974, în calitate de dirijor de cor, a absolvit Institutul de Stat de Arte cu numele G. Muzicescu din Chișinău.

Este posesoare a mai multor premii, printre care: Artist emerit al Republicii Socialiste Sovietice Ucrainene, Artist al poporului al Ucrainei, Artist al poporului al Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești, Artist al poporului al URSS, laureată a premiului LTC, Erou al Ucrainei, Erou al Moldovei, Cavaler al Ordinului republican al Moldovei și Ordinul pentru prietenie între popoare al URSS.

În martie 2022, Sofia anunțase că nu părăseşte Kievul şi se roagă pentru armata ucraineană şi pentru pace în Ucraina.

„Independenţa şi libertatea costă. Este adevărat. Dar chiar merită ca rachetele ruseşti să omoare civili, copii şi să distrugă oraşele Ucrainei? Aceste fapte îmi sfâşie inima! Sunt la Kiev! Mă rog pentru apărătorii noştri şi pentru pace în Ucraina. Scriu acest text şi, da, îmi tremură mâinile. Tremură pentru că în toată Ucraina au loc lupte sângeroase. Putere şi pace tuturor”, a scris artista.

Europa

