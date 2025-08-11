Horoscop marți, 12 august. O zodie ar trebui să fie mai atentă la persoanele din anturajul său

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 12 august. O zodie ar trebui să fie mai atentă la persoanele din anturajul său, iar alta s-ar putea trezi cu bani în cont.

Berbec

Iubire - Împărtășiți-vă cele mai ambițioase vise cu cei dragi și bucurați-vă de suportul și ideile de lor!

Sănătate - Dispoziția în care veți traversa ziua va depinde de voi, de ideile voastre și modul de a privi lucrurile.

Bani - Cheltuiți pentru cursuri de specializare online sau de rafinare a cunoștințelor profesionale.

Taur

Iubire - Interacțiunile cu anturajul sunt cel puțin inspiraționale, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ.

Sănătate - Vedeți ce puteți repara și vindeca prin metode alternative! Începeți cu remedii mai blânde.

Bani - Vă intră bani în cont, dar nu vă bucurați pentru că nu e suma visată.

Gemeni

Iubire - Vă puteți înțelege din priviri cu partenerii, fără să mai fie nevoie de prea multe cuvinte.

Sănătate - Va trebui să mai renunțați la o parte din sarcini, dacă doriți să vă simțiți mai bine.

Bani - Nu sunteți prea mulțumiți de starea prezentă financiară și v-ați dori mult mai mult pentru familia voastră.

Rac

Iubire - Dezvăluiți intențiile și gândurile membrilor familiei și negociați unele aspecte care îi implică în planul de a lua o mica vacanță.

Sănătate - Flexibilitatea este esențială. Nu fiți naivi să credeți că tranziția la un alt stil de viață e rapidă.

Bani - Chiar dacă aveți îndoieli, nu vă blocați și nici nu vă opriți. Găsiți calea să vă faceți treaba responsabil.

Leu

Iubire - Apar schimbări la cineva în care v-ați încrezut, iar impactul este puternic. Tocmai când credeați că vă puteți baza!

Sănătate - Doriți ca schimbările în stilul de viață să aibă sorți de izbândă, și se va întâmpla asta. Va fi nevoie de consecvență și perseverență în program.

Bani - Vă concentrați pe confort, siguranță și statut social, dar ascultați și ce spune teoria. Flerul e înșelător.

Fecioară

Iubire - Căutaţi profunzime dar duceţi la extrem curiozitatea faţă de intimitatea celuilalt.

Sănătate - Sunteţi hipercritic faţă de igiena personală şi deveniţi spaima tututor celor care vă gătesc sau se apropie de voi.

Bani - Faceţi gesturi drăguţe pentru colegi, cumpăraţi cafeaua sau încercaţi să aduceţi mai multă armonie la birou.

Citește în continuare pe Click!