Luni, 11 August 2025
Horoscop marți, 12 august. O zodie ar trebui să fie mai atentă la persoanele din anturajul său

Publicat:

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 12 august. O zodie ar trebui să fie mai atentă la persoanele din anturajul său, iar alta s-ar putea trezi cu bani în cont.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Berbec 

Iubire - Împărtășiți-vă cele mai ambițioase vise cu cei dragi și bucurați-vă de suportul și ideile de lor!

Sănătate - Dispoziția în care veți traversa ziua va depinde de voi, de ideile voastre și modul de a privi lucrurile.

Bani - Cheltuiți pentru cursuri de specializare online sau de rafinare a cunoștințelor profesionale.

Taur 

Iubire - Interacțiunile cu anturajul sunt cel puțin inspiraționale, fie în sens pozitiv, fie în sens negativ.

Sănătate - Vedeți ce puteți repara și vindeca prin metode alternative! Începeți cu remedii mai blânde.

Bani - Vă intră bani în cont, dar nu vă bucurați pentru că nu e suma visată.

Gemeni 

Iubire - Vă puteți înțelege din priviri cu partenerii, fără să mai fie nevoie de prea multe cuvinte.

Sănătate - Va trebui să mai renunțați la o parte din sarcini, dacă doriți să vă simțiți mai bine.

Bani - Nu sunteți prea mulțumiți de starea prezentă financiară și v-ați dori mult mai mult pentru familia voastră.

Rac 

Iubire - Dezvăluiți intențiile și gândurile membrilor familiei și negociați unele aspecte care îi implică în planul de a lua o mica vacanță.

Sănătate - Flexibilitatea este esențială. Nu fiți naivi să credeți că tranziția la un alt stil de viață e rapidă.

Bani - Chiar dacă aveți îndoieli, nu vă blocați și nici nu vă opriți. Găsiți calea să vă faceți treaba responsabil.

Leu 

Iubire - Apar schimbări la cineva în care v-ați încrezut, iar impactul este puternic. Tocmai când credeați că vă puteți baza!

Sănătate - Doriți ca schimbările în stilul de viață să aibă sorți de izbândă, și se va întâmpla asta. Va fi nevoie de consecvență și perseverență în program.

Bani - Vă concentrați pe confort, siguranță și statut social, dar ascultați și ce spune teoria. Flerul e înșelător.

Fecioară

Iubire - Căutaţi profunzime dar duceţi la extrem curiozitatea faţă de intimitatea celuilalt.

Sănătate - Sunteţi hipercritic faţă de igiena personală şi deveniţi spaima tututor celor care vă gătesc sau se apropie de voi.

Bani - Faceţi gesturi drăguţe pentru colegi, cumpăraţi cafeaua sau încercaţi să aduceţi mai multă armonie la birou.

Citește în continuare pe Click!

Horoscop

