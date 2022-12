Kitschul și sărăcia din casele românilor în perioada comunistă. Reconstituirea unui apartament poleit FOTO

Un apartament poleit în amintirea Epocii de aur este noua expoziție pregătită de Memorialul Revoluției din Timișoara. Proiectul aparține Muzeului Ororilor Comunismului din București.

Două săli de la etajul Memorialului Revoluției din Timișoara au fost transformate într-un apartament care amintește de „Epoca de aur” a comunismului. Are cameră de zi, bucătărie, baie – toate dotate cu ce aveau românii prin casă în urmă cu 35-45 de ani. De la mobilier, la obiecte, absolut totul este poleit în aur.

„Avem un apartament dinainte de 1989, cu tot ce a însemnat un asemenea apartament, cu toate detaliile. Inedit este că acest apartament, cu tot ce conține, este suflat cu vopsea aurie. Pentru că știm că în toată propaganda comunistă totul era văzut bine, era extraordinar, frumos. De asta s-a numit și Epoca de aur. Așa că prezentăm situația în formă poleită. Vrem să transmitem un mesaj tinerilor despre perioada Ceaușescu, despre comunism, încercăm să aducem informațiile istorice tinerilor în diverse forme, tocmai pentru a le stârni curiozitatea și să asimileze informația”, a spus Gino Rado, președintele Memorialului Revoluției.

Expoziția a fost inițiată de Muzeului Ororilor Comunismului din București și a fost realizată de artistul Alexandru Potecă.

„Expoziția are ca element central obiectul, care este transformat prin procedee artistice. Discutăm aici de aurire. Are o dimensiune ironică referitoare la Epoca de aur, dar are valoare documentară. E reconstituirea unui spațiu de conviețuire. Nu lipsesc bibelourile, peștele, calul, reflectă și dimensiunea aceea de kitsch, avem valizele, mileurile, telefonul, televizorul, cuierul, crema Doina, dulapurile specifice, scaunele, radioul, mașina de cusut Ileana. În bucătărie, avem un frigider, în care avem conservele și sticlele cu lapte” a spus Andrea Dinu, curatoarea expoziției.

Expoziția „Golden Flat” poate fi vizitată până în 31 ianuarie 2023. Apoi, urmează și la Memorialul Revoluției evenimentele dedicate Capitalei Europene a Culturii.

„În februarie 2023 intrăm în programul pe care l-am pregătit pe parcursului anului în care Timișoara este Capitală Culturală Europeană. Lună de lună vom livra Timișoarei expoziții noi, expoziții internaționale aduse din fostele țări comuniste, vom încerca să prezentăm cum a fost comunismul și în celelalte țări. Ne pregătim să ducem și noi expoziții de-ale noastre la partenerii noștri de fostele țări comuniste”, a mai spus Gino Rado.