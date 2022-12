Scânteia Revoluţiei din 1989 s-a aprins în urmă cu 33 de ani, la Biserica Reformată din Timişoara

Biserica Reformată aflată în Piața Maria din Timişoara avea să fie pe 15 decembrie 1989 cel mai fierbinte loc din România. A fost ziua în care s-a strigat pentru prima dată „Jos Comunismul!“ și „Jos Ceaușescu!”.

Câteva sute de enoriaşi s-au adunat în 15 decembrie 1989, în apărarea pastorului reformat László Tőkés – un opozant al regimului comunist – care primise o sentinţă de evacuare din casa parohială, aflată în aceeaşi clădire cu Biserica Reformată. Supărarea autorităţilor a fost cu atât mai mare cu cât Tőkés a reuşit, în ciuda supravegherii Securităţii, să dea, în iulie 1989, un nou interviu unor jurnalişti canadieni, sosiţi în secret în Timişoara.

La orele serii, demonstrația de solidaritate cu pastorul reformat de atunci al Timișoarei s-a transformat într-o revoltă populară îndreptată împotriva dictaturii comuniste.

Momentul crucial a fost oprirea tramvaielor din fața bisericii din Piața Maria, când circulația în zonă a fost paralizată, iar Daniel Zăgănescu, urcat pe un tramvai, a strigat pentru prima dată „Jos Comunismul!“ și „Jos Ceaușescu!“.

„Erau ore foarte agitate. Mulțimea nu se dispersa, din contră au tot venit alții în jurul bisericii. Inițial erau doar în fața intrării în biserică, apoi s-au mutat pe strada principală din Piața Maria. Dintr-o clipă în alta, un grup de tineri curajoși au oprit un tramvai, s-a tras pantograful și au poftit mulțimea să coboare. Au sosit următoarele tramvaie, care nu au putut avansa, așa că numărul oamenilor a crescut. Dintr-o dată, Daniel Zăgănescu s-a urcat pe un tramvai și a strigat jos cu comunismul, jos cu Ceaușescu. Apoi toată mulțimea a aderat la aceste lozinci, s-a creat o atmosferă anti comunistă. Demonstrația de simpatie față de Biserica Reformată și față de mine s-a transformat într-o demonstrație anti comunist. Cred că aceasta a fost clipa decisivă, pentru de aici oamenii au pornit spre Comitetul Central de Partid”, își amintește László Tőkés.

Înainte ca lumea să pornească pe străzile din Timișoara, în fața Bisericii Reformate s-a cântat pentru prima dată „Deșteaptă-te, române”.

„Eu tot timpul am fost în clădire, ieșeam la fereastra parohiei din jumătate în jumătate de oră, am vorbit cu oamenii. M-am adresat în spiritul biblic, am propovăduit cuvântul Domnului, am încercat să-i liniștesc. Mi-a fost o mare teamă că îi expun pe oameni la un mare pericol. Cine putea visa în acele ore că va cădea Ceaușescu? Slavă Domnului că oamenii s-au opus regimului, dar am fost îngrijorat de ce va urma după acea manifestare a loc”, a mai spus László Tőkés.

A doua zi, pe 16 decembrie, în Piaţa Maria, s-au adunat din nou sute de oameni. Toată ziua au avut loc lupte crâncene între manifestanţi şi forţele de ordine. S-au făcut numeroase arestări. După miezul nopţii, pe la ora 2.00, piaţa a fost evacuată şi închisă cu cordoane de miliţieni şi de scutieri de la trupele de Securitate

Evenimentele care amintesc de Revoluția din 1989 au început, la Timișoara, cu depuneri de coroane pe fațada Biserici Reformate, iar apoi palatul reformat a găzduit conferința „Timișoara, 33 - privire spre începuturi”, la care au vorbit, printre alții, László Tőkés, politologul Gabriel Andreescu, istoricul Tamás Lönhárt de la Universitata Babeș Bolyai de la Cluj și Florian Mihalcea, președintele Societății Timișoara.