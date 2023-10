Joel Hoekstra de la Whitesnake și Brandon Gibbs de la Poison, concert special la Timișoara VIDEO

Clubul M2 Event a oferit, miercuri seara, 11 octombrie, un concert special pentru rockerii din Timișoara. Chitaristul formației Whitesnake, Joel Hoekstra a cântat alături de Brandon Gibbs, vocalistul trupei Poison.

Joel Hoekstra, legendarul chitarist al celor de la Whitesnake, și Brandon Gibbs, solistul trupei americane Devil City Angels (care cântă și cu Poison atunci când Bret Michaels nu este disponibil, dar are și propria trupa The Brandon Gibbs Band) se adaugă la lista numelor mari care au ajuns în acest an, în Timișoara – Capitală Europeană a Culturii.

Hoekstra a ajuns în formația Whitesnake în anul 2014. Este de asemenea unul chitariștii proiectului Trans Siberian Orchestra, dar a fost și chitaristul din bandul lui Cher, în turneul din perioada 2018-2020.

Americanii Joel Hoekstra și Brandon Gibbs formează un duet de chitară acustică de câțiva ani. Acum sunt acum într-un turneu în Europa.

Înainte de recitalul din clubul M2 din centrul Timișoarei, rockeri au avut parte de o încălzire cu Dragoș Moldovan, a urmat italianul Marco Pastorino cu chitara rece, iar apoi au urcat pe scenă americanii de la The Spider Complice.

Spectacolul susținut de Joel Hoekstra și Brandon Gibbs a fost unul memorabil, din care nu au lipsit nici piese celebre de la Whitesnake.

La final, Joel Hoekstra a spus că el nu face niciodată pauză.

“Cred că un muzician nu trebuie să facă pauză. Trebuie să muncești tot timpul. Trebuie să-ți găsești o cale de a munci și să te ții de treabă. Iar din chestia asta se vor naște lucruri bune. Eu încerc să realizez ceva pe plan muzical în fiecare zi. Nu-mi iau zile libere. Asta înseamnă că în fiecare zi compun ceva nou, fac înregistrări pentru un album, cânt într-un concert, sau predau lecții de chitară în online. Nu mă opresc niciodată. Acum sunt în turneul ăsta în Europa. Apoi mă duc acasă în SUA unde aparent voi avea șase zile libere. Dar în zilele aste libere fac showuri promo. Apoi o să produc ceva pentru albumul <Revolutionary Saints>. Apoi plec cu Trans Siberian Orchestra în toată America în turneu. O să cânt și cu Rock of Ages și în luna ianuarie mă apuc să-mi fac partea mea pentru următorul album, <Iconic>. Nu am cum să mă plictisesc, am prea multe lucruri de făcut. La sfârșitul zilei, dacă muncești din greu, nu ai cum să ai regrete când te uiți în urmă. Dacă stai și te plângi toată ziua, atunci poți avea regrete”, a declarat Joel Hoekstra.