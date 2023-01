Renumiții actori Isabella Rossellini și John Malkovich vor urca pe scena Teatrului Național din Timișoara

Teatrul Național din Timișoara a pregătit un program special pentru 2023, anul Capitalei Europene a Culturii. Actorii Isabella Rosselini și John Malkovich sunt așteptați pe scena timișoreană.

Faimoșii actori Isabella Rossellini și John Malkovich sunt doar două nume mari care vor veni la Timișoara, în cadrul programului Capitală Culturală Europeană, pregătit de Teatrul Național din Timișoara. Isabella Rossellin va prezenta, pe scena TNT-ului, spectacolul “Darwin's Smile” („Zâmbetul lui Darwin”), un one-woman show, a cărei premieră a avut loc în august 2022, pe scena The Gateway din Bellport (New York).

Spectacolul de la Timișoara, în care Isabella Rossellini reconciliază două lumi aflate adesea la poli opuși, arta și știința, va avea loc în 30 noiembrie.

În „Darwin’s Smile”, Isabella Rossellini explorează modul în care empatia, care stă la baza actoriei, este necesară și pentru studierea comportamentului animalelor. Este atât o lecție despre evoluție, cât și despre actorie.

Rossellini demonstrează cu umor cum actoria ar putea fi folosită pentru a înțelege lumea misterioasă a animalelor și emoțiile lor. În acest spectacol, actrița intră în rol de câine, pisică, găină și păun, dar îl joacă și pe Charles Darwin.

John Malkovich în rolul unui criminal în serie

În 23 iunie, pe scena Naționalului timișorean va urca un alt nume important în cinematografie, actorul John Malkovich, în „The infernal comedy”, de Michael Sturminger.

Este o piesă de teatru în care joacă două soprane și un actor, John Malkovich. Se bazează pe povestea reală al lui Jack Unterweger, un criminal condamnat, poet apreciat (în 1984, autobiografia scrisă în celulă sa, “Purgatoriul”, a devenit un bestseller), care după ce a fost eliberat condiționat, a devenit o vedetă în lumea literară, dar a ucis un număr mare de prostituate la Viena, Graz, Praga și Los Angeles.

În cele din urmă, Jack Unterweger s-a sinucis după ce a fost condamnat pentru omucidere în unsprezece cazuri.

Cine sunt cele două vedete

Issabela Rossellini s-a născut în 18 iunie 1952, la Roma. S-a mutat la New York în 1972. Este fiica actriței suedeze Ingrid Bergman și a regizorului italian Roberto Rossellini.

Rosselini a jucat în filme precum „Blue Velvet”, „Death Becomes Her”, „Wild at Heart”, „White Nights”, „Cousins”, „Death Becomes Her”, „Fearless”, „Big Night”, „Joy” sau „Napoleon”.

În perioada 1980-1982 a fost modelul revistei Vogue, iar între 1982-1995 a fost modelul companiei de cosmetice Lancome.

A fost căsătorită cu regizorii Martin Scorsese (1979–1982) și David Lynch (1986–1991) și cu actorul britanic Gary Oldman (1994–1996).

Isabella Rossellini are o diplomă de master în Comportamentul Animalelor.

A urmat și o carieră de model de mare succes, apărând pe coperțile unor reviste precum Vogue, Elle, Harper’s Bazaar și Vanity Fair.

Actorul, producătorul și regizorul John Malkovich s-a născut în 1953, în statul american Ilinois, într-o familie cu rădăcini croate, germane și scoțiene.

Tatăl lui, Daniel Malkovich, a fost editor la o revistă politică, iar mama lui, Joe Ann, a fost patroana ziarului local Benton Evening News.

A urmat școala catolică dintr-o suburbie a orașului Chicago.

Cariera și-a început-o în teatru, jucând în mai multe musicaluri, el făcând parte și dintr-o formație de muzică folk și rock.

Malkovich a apărut în peste 70 de filme, iar pentru rolurile sale în filmele “Places, Heart” și “In the Line of Fire” a fost nominalizat la Premiile Oscar, BAFTA și Globul de Aur. De asemenea, rolurile sale în filmele “Empire of the Sun”, “The Killing Fields”, “Dangerous Liaisons”, “Con Air” și “Changeling” au fost foarte apreciate de către critica de specialitate.

Timișoara a stabilit deschiderea oficială a programului Capitalei Culturale Europene în weekend-ul 17-19 februarie, cu peste 50 de evenimente, de la concerte în aer liber, expoziții, la teatru în spații neconvenționale sau premiere de film.