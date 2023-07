John Malkovich, vedeta de la Hollywood, joacă un criminal în serie pe scena Naționalului din Timișoara FOTO

Faimosul actor John Malkovici a urcat, joi, 20 iulie, pe scena Teatrului Național din Timișoara, pentru prima reprezentație a spectacolului „Comedia Infernală". Biletele pentru cele trei spectacole au fost epuizate la puțin timp de la punerea lor în vânzare.

„Comedia Infernală”, în care joacă starul american John Malkovich, este fără îndoială momentul culminat al teatrului din anul Capitalei Culturale a Europei. Pentru că interesul era foarte mare și pentru că nu avem o sală polivalentă pentru asemena evenimente, biletele pentru cele trei reprezentații au fost epuizate imediat după punerea lor în vânzare.

Piesa se bazează pe povestea reală al lui Jack Unterweger, un criminal condamnat, poet apreciat în anii 80, care după ce a fost eliberat condiționat, a devenit o vedetă în lumea literară, dar în paralel a continuat să ucidă un număr mare de prostituate la Viena, Graz, Praga și Los Angeles.

În anii ’90, a provocat o dezbatere aprinsă privind carisma și psihopatia.

„M-a interesat povestea lui Unterweger înainte de a face piesa. Am urmărit la televizor acest caz. Inițial aveam alte idei, aveam o poveste despre emigranții austrieci și germani, o adaptare după Thomas Mann, dar erau oarecum fade. M-am gândit că ceva ca Unterweger i-ar interesa mai mult pe oameni... În esența este neschimbată versiunea față de prima punere în scenă. Doar că acum e mai profundă, mai densă. Am făcut 150 de spectacole, dar 150 de spectacole în teatru nu e un număr foarte mare”, a spus John Malkovich, într-o conferință de presă organizată vineri, 21 iulie 2023.

În „Comedia Infernală”, John Malkovich este secondat de celebra orchestră a Academiei din Viena și de sopranele Susanne Langbein și Chen Reiss.

„Am avut un backround de aproape zero în ce privește muzica clasică. Nu aveam deloc cunoștiință de muzică clasică. Eu am crescut cu folk și pop, apoi world music, dar nu cu clasică. Odată ce ne-am apucat să facem piesa, ne-am dat seama de ce forță avea, ce putere și amploare avea muzica. Cumva am dat peste ea din greșeală, dar îmi place să învăț. Și nu mă deranjează faptul că nu știam nimic înainte. Sunt multe lucruri pe care nu le știm. Îmi place să joc aceste piese. Avem două soprane fantastice care cântă frumos, joacă frumos... Muzica este motorul acestei piese”, a mai spus Malkovich.

John Malkovich este o vedetă de cinema, un star de la Hollywood. A apărut în peste 70 de filme, are și două nominalizări la Oscar, însă el a continuat să joace în paralel și în piese de teatru.

„Am crescut în lumea teatrului. Faptul că am devenit cunoscut pentru filme, e ca și cum un pianist devine cunoscut pentru cum cântă la saxofon. Eu sunt actor de teatru. Eu vin din lumea teatrului. Nu am părăsit niciodată scena, n-am încetat să regizez sau să joc după ce am terminat facultatea. Și nu văd niciun motiv să mă opresc. Teatrul e o artă atât de frumoasă, dificilă, efemeră, care oferă multe satisfacții... Există loc de îmbunătățire, nu mi-e teamă să spun asta. Nu e formă de modestie sau de umilință, e un adevăr. Nu îmi imaginez că va veni un moment în care voi înceta să mai fac teatru. Teatrul înseamnă acasă pentru mine”, a mai spus John Malkovich.

„Comedia Infernală”, în regia lui Michael Sturminger, iar directorul muzical și directorul Orchestie Academiei din Viena este Martin Haselbock.

“Vă spun povestea de la început. Înainte unui spectacol cu orchestra noastră, la Los Angeles, am avut o întâlnire particulară și am avut ocazia să-l cunosc pe John Malkovici. Am avut o discuție despre posibilitatea scrierii unei piese. În cele din urmă i-am prezentat biografia acestui Jack Unterweger, criminal în serie. Sunt mulți oameni care l-au cunoscut. Am zis că ar putea fi acesta subiectul nostru. Michael Sturminger, regizorul spectacolui, a început să scrie piesa. Aveam în minte această combinație între muzică și treatru și cred că am făcut o treabă foarte bună. Apoi, piesa s-a bucurat de succes și mă bucur”, a spus directorul muzical Martin Haselbock, dirijorul Orchestrei Academiei de la Viena.

Așadar, vineri, 21 iulie, prima reprezentație a spectacolului de la Teatul Național are loc de la ora 16.00, iar ultima, de la ora 19.00. Ambele se joacă cu casă închisă.