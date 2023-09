Ministrul Culturii, la super-expoziția „Brâncuși” de la Timișoara: „Am avut pielea de găină" VIDEO FOTO

Expoziția Brâncuși de la Muzeul de Artă din Timișoara, una din principalele atracții ale Capitalei Culturale a Europei, s-a deschis sâmbătă, 30 septembrie, pentru public. La eveniment au participat premierul Marcel Ciolacu și ministrul Culturii, Raluca Turcan.

Interes deosebit, sâmbătă, 30 septembrie, la deschiderea expoziției Brâncuși de la Muzeul de Artă din Timișoara. De altfel, pentru prima zi s-au vândut toate biletele. Au venit oameni de peste tot din țară. Am întâlnit pe cineva care a făcut drumul chiar de la Tulcea, pentru a vedea lucrările lui Brâncuși.

Raluca Turcan, ministrul Culturii, a venit special la deschiderea expoziției Brâncuși de la Timișoara. De altfel, în timpul discursului de inaugurare, și-a făcut apariția și premierul Marcel Ciolacu, însoțit de Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, și Sorin Barbu, ministrul Agriculturii. Social democrații se află la Timișoara, la alegerile din cadrul PSD Timiș. La ieșirea din sala de expoziție, Raluca Turcan a spus că i s-a făcut pielea de găină.

„Realitatea este că mi-aș dori să stau să primesc cu toată bucuria fiecare lucrare din această minunată expoziție. Realmente este impresionantă. Sunt aproape copleșită. Mi se făcuse pielea de găină de emoția întâlnirii cu această minunată expoziție. Piesa mea preferată este dintotdeauna <Muza adormită>, dar iubesc și alte lucrări de excepție”, a spus Raluca Turcan, la ieșirea din sală.

În timp ce lucrări sculptate de Constantin Brâncuşi se vând în lumea întreagă cu zeci de milioane de euro, statul român nu reuşeşte să ducă Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana fără Sfârşit în Patrimoniul Mondial UNESCO.

„Cred că în urmă cu lună, a fost o delegație ICOMOS (n.r. International Councis of Monuments and Sites), care a făcut o evaluare încurajatoare pentru România, în sensul în care am primit o foaie de parcurs pe care autoritățile locale, în primul rând, trebuie să o urmărească, astfel încât dosarul să poată să fie acceptat. Această evaluare recunoaște și niște progrese care s-au făcut la Târgu Jiu. Sunt optimistă cu privire la acest dosar”, a mai spus Turcan.

„De 15 ani de Ministerul Culturii nu și-a mai exercitat dreptul de preemțiune pe opere de artă"

România nu a fost, însă, în stare, indiferent de ce guvern, să cumpere o operă al lui Brâncuși. În 2016, premierul Dacian Cioloș a pornit o colectă națională pentru a aduce în patrimoniul național „Cumințeniei pământului”, evaluată la 30 de milioane de euro, dar fără reușită.

“Eșecul acelei subscripții publice cred că va urmări foarte mult timp Statul Român, ca simbol de capacitate a statului de a gestiona un proces de achiziție a unei opere de artă. Este regretabil. Nu pot să fiu decât optimistă și oarecum acest optimism am încercat să-l pun și la baza acțiunii mele ca ministru al Culturii, și după 15 ani de când Ministerul Culturii nu și-a mai exercitat dreptul de preemțiune pe opere de artă, am achiziționat un tablou celebru al lui Nicolae Grigorescu, care îmbogățește patrimoniul Muzeului Național de Artă din București. Este doar începutul. Dorim să achiziționăm și o altă piesă de patrimoniu național. Dar am observat un lucru, din cauza faptului că statul nu a uzat de acest drept de preemțiune pentru a îmbogăți patrimoniul național, cei care sunt în posesia unor lucrări de artă își caută deja cumpărători și nici nu se gândesc că statul ar putea să intervină pentru exercitarea unui drept. Un obiectiv pe care mi l-am asumat este și achiziționarea vilei de la Mamaia, care este o piesă de patrimoniu național”, a mai declarat Raluca Turcan.

„Sperăm ca la Brâncuși să avem cel puțin 50.000 de vizitatori"

Muzeul de Artă din Timișoara este deschis până la ora 20.00, iar până acum s-au vândut online în jur de 8.000 de bilete.

„Am făcut un efort logistic suplimentar, de la opt ore de vizitare am trecut la un program de zece ore. Sunt foarte multe rezervări. Toată locurile sunt ocupate pentru astăzi. Tururi ghidate sunt doar în anumite zile și se fac joi, vineri și sâmbătă. Astăzi nu vor fi tururi ghidate, vizitatorii vor intra pe cont propriu. Există un audio ghid pus la dispoziție și totodată un soundtrack compus special pentru această expoziție. Această expoziție va fi o bornă de referință pentru România, în ceea ce privește standardele de organizare a unei expoziții, de la scenografie, curatoriat, prezentare, securitate și această relaționare cu muzeele europene. Având în vedere că la Brauner am avut 26.000 de vizitatori, sperăm ca la Brâncuși să avem cel puțin 50.000. ne-am dori să ne apropiem de 100.000, dar nu sunt sigur că această bornă va fi ușor de atins”, a spus Filip Petcu, directorul Muzeului de Artă.

Expoziția Brâncuși, cea mai importantă expoziție dedicată artistului în ultima jumătate de secol, în România, va putea fi vizitată până în 28 ianuarie 2024. Sunt circa 100 de lucrări - sculpturi, fotografii, documente de arhivă, materiale filmate - împrumutate de la Centrul Pompidou din Paris, Tate din Londra, Guggenheim din Veneția, Muzeul Național de Artă al României și de la Muzeul de Artă din Craiova, precum și din alte colecții particulare.