Tânăr prins după ce a spart 12 parcomate în Galați: hoțul de 22 de ani a furat 1.500 de lei în doar trei nopți

Un tânăr de 22 de ani, din Drobeta-Turnu Severin, a fost reținut de polițiști după ce, în doar câteva nopți, a spart 12 parcomate din Galați și a furat aproximativ 1.500 de lei.

Potrivit anchetatorilor, tânărul ar fi forțat 12 parcomate amplasate pe strada Brăilei, din Galați, de unde ar fi sustras aproximativ 1.500 de lei.

„În urma probatoriului administrat, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Galați, a rezultat faptul că, în nopțile de 14/15, 15/16 și 17/18 septembrie 2025, tânărul ar fi forțat 12 parcomate amplasate pe strada Brăilei, din municipiul Galați, din care ar fi sustras suma totală de aproximativ 1.500 de lei” a transmis Poliția Galați.

De asemenea, acesta este cercetat și pentru furtul unui telefon mobil în valoare de 1.200 de lei, sustras dintr-un autoturism neasigurat, la data de 8 septembrie.

După reținere, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Galați a dispus control judiciar pentru 60 de zile față de tânăr.