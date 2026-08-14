 Florinel Coman, tot mai aproape de o revenire în Italia. Patru cluburi îl au pe listă | adevarul.ro
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Florinel Coman, tot mai aproape de o revenire în Italia. Patru cluburi îl au pe listă

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Florinel Coman ar putea reveni în fotbalul italian, la numai un an după experiența avută la Cagliari. Internaționalul român în vârstă de 28 de ani își dorește să plece de la Al-Gharafa, iar reprezentanții săi încearcă să găsească o soluție în Italia.

Florinel Coman are contract cu Al-Gharafa până în 2027 â(FOTO: Profimedia)
Florinel Coman are contract cu Al-Gharafa până în 2027 â(FOTO: Profimedia)

Cea mai concretă pistă pare să fie Lecce, formație din Serie A care l-a urmărit și la începutul verii.

Lecce a reluat pista Florinel Coman

Potrivit publicației CalcioLecce, numele lui Coman a revenit în atenția clubului din sudul Italiei. Echipa pregătită de Eusebio Di Francesco caută variante pentru flancurile ofensive, iar românul este considerat o posibilă oportunitate de mercato. Coman ar fi, la rândul său, atras de ideea revenirii într-un campionat pe care îl cunoaște deja.

Lecce nu este însă singura variantă. Venezia și Monza, formații care vor evolua și ele în Serie A în sezonul 2026/2027, sunt menționate printre cluburile interesate. Pe listă se află și Palermo, una dintre echipele importante din Serie B. Astfel, pentru fostul jucător al FCSB se conturează mai multe posibilități de a continua în Italia.

Coman a evoluat la Cagliari în a doua jumătate a sezonului 2024/2025, sub formă de împrumut de la Al-Gharafa. A bifat nouă apariții în Serie A și a înscris un gol, chiar la debut, însă problemele fizice nu i-au permis să aibă continuitatea pe care și-o dorea.

Salariul de două milioane de euro, principala problemă

Principalul obstacol în calea unui nou transfer rămâne salariul. La Al-Gharafa, românul câștigă aproximativ două milioane de euro pe sezon, o sumă greu de suportat pentru cluburi precum Lecce. Pentru ca mutarea să devină posibilă, ar fi nevoie fie de o reducere importantă a pretențiilor financiare ale jucătorului, fie de găsirea unei formule avantajoase pentru toate părțile. 

O variantă pentru el era și o revenire la FCSB, însă românii nu voiau decât un împrumut, nedorind să dea bani pe transferul său. Iar acum, după eliminarea din cupele europene, interesul a dispărut total. 

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