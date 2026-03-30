Două fetițe de 4 și 5 ani din Târnăveni, căutate de aproape 24 de ore. Răpirea, una dintre ipoteze

Este alertă în județul Mureș, după ce două fetițe, de 4 și 5 ani, au dispărut duminică dintr-un cartier aflat la marginea orașului Târnăveni. Micuțele au fost văzute ultima dată ieri după-amiază, în timp ce se jucau la doar câțiva metri de casă.

Alarma a fost dată de rudele în grija cărora se aflau copilele, după ce acestea nu au mai fost găsite în zonă. De atunci, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare, la care participă polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști, dar și sute de localnici.

„La ora 5 m-o sunat cuscra să vin c-o dispărut Rebeca. Unde s-o mai caut, unde să mă mai duc? Nu are cum așa ceva, cineva a luat fata, nu are cum să plece copila, am căutat în toate pădurile, prin gropi, pe unde am apucat...”, a spus bunica Rebecăi, potrivit Știrilor Pro TV.

Vecinii spun că prin localitate a umblat un microbuz cu numere de înmatriculare din Bulgaria și nu exclud ca fetele să fi fost răpite.

Unul dintre localnici i-a povestit unui poliţist ce a aflat de la un alt localnic: „Fetele erau acolo, când o venit ăla cu număr de Bulgaria, cu microbuzul. De ce nu se verifică maşina aceea?".

În total, aproximativ 500 de persoane sunt implicate în căutări. Echipele folosesc câini de urmă, drone, ATV-uri și mașini de teren, iar zona a fost verificată inclusiv pe câmpuri și în apropierea pădurilor, în condiții dificile, pe ploaie torențială. Cu toate acestea, până în prezent, nu a fost găsită nicio urmă a celor două fetițe.

Autoritățile iau în calcul toate ipotezele, inclusiv varianta unei răpiri, având în vedere că micuțele au dispărut dintr-o zonă restrânsă, aproape de locuință. Sunt verificate peste 140 de camere de supraveghere din oraș, în încercarea de a reconstitui traseul acestora.

Semnalmentele fetițelor dispărute

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Mureş, Melisa-Ariana Forgaci şi Rebeca-Alexandra Buta au plecat din curtea casei unde locuiesc duminică, în jurul orei 14:00.

Potrivit semnalmentelor, Rebeca-Alexandra Buta, în vârstă de 5 ani, are aproximativ 100-110 cm înălțime, 20 de kilograme, ochi căprui și păr negru, creț, prins în coadă. La momentul dispariției purta o rochie alb cu roșu, o bluză albă cu puncte negre, dresuri albe cu model negru și papuci roz cu model Mickey Mouse.

Melisa-Ariana Forgaci, de 4 ani, are între 80 și 100 cm înălțime, cântărește aproximativ 18-20 de kilograme, are ochi căprui și păr negru, prins în două codițe. Era îmbrăcată cu o bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse, colanți roz și papuci albaștri.

Autoritățile fac apel la populație și transmit că orice informație care poate ajuta la găsirea celor două fetițe trebuie transmisă de urgență la 112. Operațiunile de căutare continuă.

„La data de 29 martie 2026, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Târnăveni au fost sesizaţi cu privire la faptul că, la aceeaşi dată, în jurul orei 14.00, minorele BUTA REBECA-ALEXANDRA, de 5 ani şi FORGACI MELISA-ARIANA, de 4 ani, au plecat din curtea adresei de domiciliu, aflat în municipiul Târnăveni, fără a mai reveni”, a anunțat duminică seară IPJ Mureş.