Un medic stomatolog care s-a dat drept veterinar a omorât în timpul tratamentului o pisică şi un câine. Doctorul este cercetat penal

O femeie de 47 de ani este cercetată penal după ce a tratat o pisică şi un câine, fără să aibă acest drept, iar animalele au murit în urma complicaţiilor.

Potrivit IPJ Cluj, pe 26 aprilie 2024, două persoane din municipiul Cluj-Napoca au formulat o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru exercitarea fără drept a unei profesii, scrie Agerpres

În aceeaşi zi a fost depusă plângere penală şi de către Colegiul Medicilor împotriva aceleiaşi persoane, pentru faptele respective, scrie Agerpres.

"Plângerea vizează o femeie de 47 de ani, din localitatea Floreşti, absolventă a unei Facultăţi de stomatologie, care urma la acel moment cursuri în cadrul unei instituţii de învăţământ superior cu profil veterinar. Aceasta ar fi efectuat intervenţii chirurgicale asupra unui exemplar felin şi a unui exemplar canin fără a deţine calitatea legală necesară pentru a practica medicina veterinară. Potrivit sesizării, animalele ar fi suferit complicaţii în urma intervenţiilor şi au decedat ulterior", se arată într-o informare trimisă sâmbătă de IPJ Cluj.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitare fără drept a unei profesii sau activităţi, în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor şi tragerii la răspundere penală a persoanei în cauză.