Planul diabolic al unui bărbat din Vaslui: și-a filmat copilul cu un ștreang la gât pentru a forța revenirea soției în țară

Un bărbat din Stănilești, județul Vaslui, a fost arestat preventiv de instanța Judecătoria Huși, după ce și-a filmat copilul cu o funie la gât și a amenințat că îl va spânzura, pentru a-și forța soția, plecată la muncă în străinătate, să revină în țară.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a înregistrat momentele în care pregătea spânzurarea copilului și a trimis imaginile mamei, pentru a o determina să se întoarcă urgent acasă.

Femeia ar fi alertat imediat rudele și poliția, iar autoritățile au intervenit pentru a-l salva pe minor.

În baza probelor, instanța Judecătoria Huși a dispus, vineri, 20 martie, arestarea preventivă pentru 30 de zile a bărbatului, acesta fiind cercetat pentru „rele tratamente aplicate minorului”, infracțiune pedepsită cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Localnicii din Stănilești spun că au fost șocați de cele întâmplate și susțin că bărbatul nu era potrivit pentru a avea grijă de un copil.

„Nu părea în halul acesta, dar e greu să spui ceva până nu stai cu omul în casă. Era cum era, că este postul mare și nu am vrea să vorbim pe nimeni de rău. Nevasta lui s-a dus la muncă în străinătate. Nu prea o știm nici pe ea, dar părea o fată liniștită, muncitoare. Parcă în Italia este, nu știm sigur. De ce pleacă o femeie la muncă peste hotare, să aducă ea bani în casă? Pentru că bărbatul nu este capabil să țină casa, asta este explicația. Dar el nu era omul cu care să lași un copilaș. Omul care bea și e și limitat nu are ce căuta să aibă grija unui copil. Am auzit prin sat, la magazin, că filmează copilul cum îl spânzură și o amenință pe ea să vină imediat în România, că altfel îl omoară pe copil. A filmat cum îi pune bietului copil funia de gât, cum măsoară acolo spânzurătoarea, vă închipuiți așa ceva? Așa hal de minte diabolică. Poliția l-a luat, că noi am văzut multă Poliție pe aici și am zis că s-o fi furat ceva. Dar iată ce era. Avem multe persoane plecate din comună la muncă în străinătate, dar sunt oameni gospodari, care adună pentru casele lor, nu asemenea bolnavi mintal, care, în loc să țină familia unită, chinuie un copil nevinovat”, au spus oamenii din Stănilești.