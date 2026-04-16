Cinci persoane, printre care un minor și o femeie, reținute după o încăierare în stradă. În urma incidentului, doi oameni au ajuns la spital

Polițiștii din județul Mureș au reținut cinci persoane implicate într-o bătaie izbucnită în urmă cu aproape două săptămâni în fața unui local din Târnăveni. Printre cei reținuți se află și o femeie, dar și un minor.

Incidentul a avut loc în seara de 5 aprilie, potrivit News.ro.

În jurul orei 21, mai multe persoane s-au luat la bătaie pe fondul consumului de alcool. În urma altercației, o femeie de 43 de ani și un bărbat de 36 de ani au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

După intervenția echipajelor de poliție și aplanarea scandalului, au fost demarate cercetări pentru identificarea tuturor celor implicați.

În urma administrării probelor, joi, 16 aprilie, au fost emise ordonanțe de reținere pentru patru bărbați cu vârste între 16 și 41 de ani și pentru o femeie de 40 de ani.

Cei cinci sunt acuzați de comiterea infracțiunii de încăierare. Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni.