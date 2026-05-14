Joi, 14 Mai 2026
Adevărul
Un tandem câștigător: Ucrainenii dezvoltă tactici pentru a folosi cu eficiență maximă roboții tereștri

Forțele ucrainene începe să folosească roboți tereștri împreună cu drone în operațiuni coordonate pentru a le crește eficiența, în timp ce este limitată și expunerea soldaților pe linia frontului.

Armata Ucrainei se antrenează pentru a folosi potențialul roboților tereștri FOTO Profimedia
Potrivit companiei ucrainene DevDroid, specializată în sisteme robotice militare, combinația dintre dronele FPV și vehiculele robotizate este o versiune emergentă, mai puternică, de război automatizat, creând noi oportunități de atac. Astfel, dacă dronele  sunt folosite pentru recunoaștere, identificarea țintelor și coordonarea atacurilor, roboții tereștri au capacitatea de a transporta armament greu și încărcături explozive direct către pozițiile rusești.

Oleg Fedorișin, director de cercetare și dezvoltare la DevDroid, a explicat pentru Business Insider că deși roboții tereștri sunt eficienți și de sine stătător, utilizarea simultană a mai multor sisteme fără pilot le crește substanțial capabilitatea.

„Când folosești toate aceste sisteme împreună, este mai eficient decât să utilizezi doar o dronă FPV, doar o platformă robotică sau doar un robot terestru”, a spus acesta.

Un tandem câștigător

Acesta a subliniat că fiecare dintre acestea are punctele sale tari și limite pe câmpul de luptă. Roboții tereștri pot transporta arme mai grele și pătrunde mai ușor în tranșee sau adăposturi fortificate, în timp ce dronele aeriene au avantajul vitezei și o perspectivă extinsă asupra câmpului de luptă.

De pildă, dronele FPV ajung de regulă primele la țintă, ghidând restul operațiunii, de pildă ce să lovească roboții, ceea ce oferă o bază mai solidă pentru întreaga misiune, a explicat reprezentantul DevDroid.

Compania produce mai multe tipuri de sisteme robotice și suporturi pentru armament, inclusiv mitraliere și lansatoare de grenade. Printre armele frecvent utilizate se află mitraliera americană M2 Browning, apreciată pentru fiabilitate, dar care este incomod de purtat pe distanțe mari.

„Este destul de greu pentru un soldat să transporte singur o mitralieră Browning”, spune Fedorișin,.

Unitățile ucrainene folosesc de asemenea roboții pentru a transporta cantități mai mari de explozibili. Oleksandr Iabceanka, responsabil pentru sistemele robotice din batalionul Da Vinci Wolves, a declarat anterior pentru Business Insider că un robot terestru a transportat aproximativ 30 de kilograme de explozibili într-un subsol ocupat de militari ruși, detonarea eliminând infanteria aflată în interior.

„O diferență crucială între sistemele fără pilot aeriene și cele terestre este masa pe care o pot transporta”, a spus Iabceanka.

Acesta a subliniat în acest context că este important ca forțele ucrainene să mențină un avantaj tehnologic permanent în fața Rusiei.

„Trebuie să fim întotdeauna cu un pas sau măcar cu o jumătate de pas înaintea inamicului în ceea ce privește puterea de distrugere”, a declarat militarul ucrainean.

Potrivit acestuia, chiar și cei mai mici roboți tereștri pot transporta peste 20 de kilograme de explozibili; prin contrast, cele mai mari drone poartă încărcături având jumătate din această greutate.

Ucraina accelerează producția de roboți militari

Pe de altă parte, roboții tereștri sunt limitați în ceea ce privește recunoașterea în raport cu dronele.

Uneori sunt utilizați și în acest scop, însă camerele lor pot fi ușor blocate de iarba înaltă sau de vegetație, a explicat acesta, evidențiind motivele pentru care e necesară intervenția dronelor care să ducă misiunea la capăt.

Pe lângă operațiunile de atac și recunoaștere, Ucraina utilizează roboții tereștri pentru evacuarea răniților, transport logistic și operațiuni de minare sau deminare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit recent că roboții tereștri au efectuat peste 22.000 de misiuni pe front în primele trei luni ale anului, față de aproximativ 2.000 de misiuni înregistrate în cele șase luni anterioare.

Iar Ucraina continuă să investească masiv în roboți tereștri. Zelenski a anunțat că obiectivul Ucrainei pentru acest an este producerea a cel puțin 50.000 de roboți tereștri, în timp ce Ministerul Apărării își propune să ajungă într-un punct în care logistica de pe linia frontului să fie efectuată integral cu ajutorul sistemelor robotizate.

Fedorișin consideră că direcția în care merge războiul automatizat este clară.

„În viitor, cred că vom încerca să înlocuim toate rolurile pe care le putem înlocui pentru a salva vieți omenești”, a declarat acesta.

