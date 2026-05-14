Un senator PSD îl acuză pe Ilie Bolojan de „trafic de influență” în favoarea fraților Micula. Reacţia Ioanei Dogioiu

Senatorul PSD Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi negociat împreună cu frații Micula alocarea unor bani din fondul de rezervă al Guvernului, „pe un şerveţel şi cu un pix”, susținând că este vorba despre „poate cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie”.

Ilie Bolojan, în centrul unui scandal legat de fraţii Micula. FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre
Un nou conflict politic a izbucnit în jurul litigiilor dintre statul român și frații Micula, după ce liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a acuzat public pe premierul interimar Ilie Bolojan că nu ar fi luat măsuri pentru a opri plata unor sume considerabile către oamenii de afaceri bihoreni și că ar fi tolerat un mecanism prin care aceștia ar fi obținut câștiguri suplimentare din bani publici.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat joi, 14 mai, acuzații extrem de grave la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, susținând că acesta nu ar fi intervenit pentru a proteja interesele statului român în litigiul cu frații Micula. Ba, mai mult, și că ar fi negociat cu aceştia, „pe un şerveţel”, alocarea unor bani din fondul de rezervă al Guvernului.

Într-o conferință de presă organizată la sediul central al PSD, Daniel Zamfir a explicat cum problema își are originile în anul 2019, când fostul premier Ludovic Orban ar fi aprobat, printre primele sale decizii de la Palatul Victoria, prioritizarea unor plăți importante către frații Micula.

„În 2019, dinozaurul Ludovic Orban, când era prim-ministru, printre primele documente pe care le-a semnat a fost prioritizarea suspectă a unor plăţi uriaşe, şi aici vorbim de peste 230 - 250 de milioane de euro, către miliardarii controversaţi de la Oradea, celebrii fraţi Micula, deşi existau atunci mecanisme suficiente pe care să le folosească statul român ca aceste plăţi măcar să fie suspendate”, a declarat senatorul social-democrat.

Potrivit acestuia, după achitarea ultimei tranșe, oamenii de afaceri ar fi contestat modul de calcul al dobânzilor aferente despăgubirilor și ar fi început o nouă serie de procese împotriva statului român.

„Miliardarii bihoreni s-au trezit că dobânzile au fost calculate greşit. Şi, bineînţeles, beneficiind de sprijinul, de bunăvoinţa şi mai ales de celeritatea cu care prietenul lor, Ludovic Orban, le-a plătit, au invocat ceva care întrece orice limită – faptul că dobânda trebuia calculată la raportul ROBOR-dolar. După ce s-au trezit că e dobânda calculată greşit, declanşează un nou val de procese prin care solicită şi obţin nu mai mult, nu mai puţin de 300 de milioane de euro”, a continuat Zamfir.

În acest context, mai susţine senatorul PSD, după instalarea lui Ilie Bolojan în funcția de premier, acesta ar fi fost informat cu privire la situația litigiului, însă nu ar fi luat măsuri pentru limitarea impactului financiar asupra statului român.

„Vreau să revenim la motivele pentru care Ilie Bolojan a stins rapid lumina din cămara în care l-a găsit pe dinozaur (n.r. – Ludovic Orban), a spus liderul senatorilor PSD.

„Poate cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie”

Acesta a relatat că, în decembrie 2025, Ilie Bolojan i-ar fi cerut secretarului de stat Andrei Lupu să organizeze o întâlnire cu reprezentanți ai instituțiilor statului pentru a discuta cazul Micula. În cadrul acelei întâlniri, susține Zamfir, Bolojan ar fi aflat informații privind modul în care ar fi fost gestionate plățile în perioada guvernării Orban.

România a câştigat definitiv, la ICSID, procesul cu fraţii Micula

„Domnul premier demis, Ilie Bolojan, îi cere secretarului de stat de la cancelaria domniei sale, domnul Andrei Lupu, de la USR, să convoace o întâlnire cu responsabilii din instituţiile statului ca să discute despre cazul fraţilor Micula. Acolo a aflat că noul său aliat, resuscitat, spălat şi bun de pus în ramă acum, că imediat după ce a preluat mandatul de prim-ministru în 2019 a chemat în biroul premierului pe funcţionari din Ministerul de Finanţe pentru a negocia direct şi netransparent împărţirea banilor din fondul de rezervă al Guvernului”, a afirmat Zamfir.

Liderul PSD a formulat apoi cea mai gravă acuzație, susținând că bani din fondul de rezervă ar fi fost negociați în mod informal între reprezentanți ai Guvernului și frații Micula.

„Pe un şerveţel şi cu un pix, primul ministru Ilie Bolojan, cu fraţii Micula şi cu avocatul fraţilor Micula, în prezenţa funcţionarilor din Ministerul de Finanţe, împărţeau banii din fondul de rezervă. Pe şerveţel. De ce pe şerveţel? Păi putem după aceea să-l aruncăm la gunoi”, a declarat senatorul PSD.

Acesta a mers și mai departe, afirmând că situația ar putea reprezenta „poate cel mai grav trafic de influenţă de la Revoluţie”.

În plus, Zamfir a susținut că frații Micula ar fi obținut penalități de aproximativ 100.000 de dolari pe săptămână și o amendă de peste 15 milioane de lei, acuzând Guvernul că nu a sprijinit funcționarii Ministerului Finanțelor care încercau să limiteze pierderile statului.

„În loc să fie alături de funcţionarii Ministerului de Finanţe care luptau cu mafia de la Oradea, le-a cerut să cedeze în favoarea miliardarilor orădeni. Concluzia e simplă – dosarul indică până la urmă cum tranzacţionează ei bugetul ţării în beneficiul sponsorilor de partid”, a afirmat Zamfir.

Senatorul PSD a anunțat că solicită instituțiilor competente să verifice felul în care au acționat cei implicați în acest dosar.

„Solicităm instituţiilor abilitate ale statului să cerceteze felul în care a acţionat şi continuă să acţioneze cei care ar fi trebuit să apere interesele statului în acest caz”, a conchis acesta.

 „Declarații politice fără niciun substrat”

Întrebată despre acest subiect, Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Executivului, a declarat că afirmațiile senatorului PSD sunt nefondate și nu sunt susținute de probe.

„Sunt nişte declaraţii politice fără niciun substrat”, a declarat Ioana Dogioiu privitor la acuzațiile potrivit cărora premierul Ilie Bolojan, împreună cu frații Micula și reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, ar fi discutat împărțirea unor bani din fondul de rezervă al Guvernului.

Întrebată și despre acuzațiile potrivit cărora ar fi existat presiuni asupra funcționarilor din Ministerul Finanțelor pentru continuarea plăților către frații Micula sau pentru a împiedica statul să continue demersurile juridice, purtătorul de cuvânt al Guvernului a respins și aceste afirmații.

„Sunt speculaţii care n-au fost dovedite cu absolut nimic”, a spus Ioana Dogioiu, adăugând că nu știe dacă premierul Ilie Bolojan îi cunoaște personal pe frații Micula.

