Trupul copilului de patru ani dispărut în Someșul Mic a fost recuperat după săptămâni de căutări

Trupul copilului de patru ani dispărut la sfârșitul lunii ianuarie în apele râului Someșul Mic, după un accident petrecut pe un derdeluș din apropierea malului, a fost găsit de echipele de intervenție, după mai multe săptămâni de căutări.

Echipajele de intervenție din județul Cluj au descoperit marți, 17 februarie, trupul neînsuflețit al copilului de patru ani care dispăruse în 23 ianuarie în apele râului Someșul Mic, după ce a căzut în apă de pe un derdeluș aflat în apropierea malului.

Căutările s-au desfășurat pe parcursul mai multor săptămâni și au implicat mai multe structuri de ordine publică și intervenție.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, descoperirea a fost făcută în jurul orei 11:20, în timpul unei acțiuni de căutare desfășurate în cooperare cu pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj, jandarmi ai Inspectoratul de Jandarmi Județean Cluj și efective ale Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.

Trupul a fost observat de echipajele ISU care efectuau verificări pe apă cu o ambarcațiune.

„Astăzi, 17 februarie a.c., în jurul orei 11:20, în contextul căutărilor efectuate alături de reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj şi ai Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, în vederea depistării minorului dispărut la data de 23 ianuarie a.c., a fost găsit de efective din cadrul ISU Cluj, care efectuau căutări cu o ambarcațiune”, au transmis autoritățile.

Vă reamintim că incidentul a avut loc pe 23 ianuarie, în municipiul Gherla, când doi copii, în vârstă de patru și cinci ani, se dădeau cu sania pe un derdeluș aflat în apropierea râului. La un moment dat, aceștia au ajuns în apă. Un adolescent de 17 ani a sărit în râu pentru a-i salva, reușind să îl scoată la mal, în viață, doar pe copilul de cinci ani.

După salvarea primului minor, autoritățile au declanșat o amplă operațiune de căutare pentru găsirea copilului dispărut.

La misiune au participat scafandri, echipe terestre și aeriene, fiind utilizate inclusiv drone dotate cu sisteme de analiză asistată pentru a extinde aria de verificare de-a lungul cursului de apă.

Operațiunile au fost reluate periodic, în funcție de condițiile meteo și de debitul râului, până la descoperirea trupului, în această dimineață.