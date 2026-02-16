Adolescentă de 16 ani din Ocnele Mari, căutată de poliție. A plecat de acasă în timpul nopții, iar acum e de negăsit

O adolescentă în vârstă de 16 ani din Ocnele Mari este căutată de poliție, după ce a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vâlcea, procedurile de căutare au fost demarate luni dimineață, în urma sesizării făcute de familie.

Din primele verificări, a reieșit că tânăra ar fi părăsit locuința în jurul orei 01:00, îmbrăcată în haine de casă.

Fata dispărută are aproximativ 1,65 metri înălțime, cântărește circa 45 de kilograme, are părul lung, șaten închis, creț și ochii căprui. Era îmbrăcată în haine de casă și halat gri la momentul plecării.

„Din primele verificări efectuate a reieșit faptul că aceasta ar fi plecat voluntar de la domiciliu în cursul nopții trecute, în jurul orei 01:00, fără a mai reveni până în prezent. Persoana are aproximativ 1,65 metri înălțime, cântărește circa 45 de kilograme, are părul lung, șaten închis, creț și ochii căprui. La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu colanți albi cu model tip leopard, de culoare roz, un halat gri și un maiou negru”, au transmis reprezentanții IPJ Vâlcea.

Polițiștii fac apel la cetățeni ca, în cazul în care dețin informații care pot ajuta la găsirea adolescentei, să apeleze de urgență numărul 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.