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Arestare în cazul morții medicului anestezist din Capitală. Ce acuzații îi aduc procurorii fostului concubin al suspectei

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Fostul concubin al femeii acuzate că a ucis un medic anestezist de 72 de ani și a incendiat apartamentul acestuia pentru a-și ascunde urmele a fost arestat preventiv, după ce ancheta a fost extinsă.

Încă o arestare în cazul medicului ucis în Bucureşti. FOTO: arhivă
Încă o arestare în cazul medicului ucis în Bucureşti. FOTO: arhivă

Procurorii de la Parchetul de pe Lângă Tribunalul București anunţă o nouă arestare în cazul medicului anestezist de 72 de ani ucis în locuința sa din București. Potrivit comunicatului oficial transmis marți, 9 iunie, este vorba despre fostul concubin al femeii acuzate de crimă, suspectat că a ascuns și a încercat să vândă bunurile furate din apartamentul victimei.

La două luni după crima care a șocat Capitala, atunci când un medic anestezist în vârstă de 72 de ani a fost descoperit înjunghiat în apartamentul său în care izbucnise un incendiu, anchetatorii au stabilit că femeia acuzată de crimă a avut şi un complice, pe fostul său concubin.

Potrivit procurorilor, bărbatul, în vârstă de 46 de ani, este acuzată de tăinuire, după ce a primit mai multe bunuri furate din locuința victimei, știind foarte bine de unde provin acestea.

Anchetatorii spun că, în seara zilei de 31 martie 2026, imediat după comiterea crimei, femeia de 39 de ani s-a dus la locuința fostului său concubin și i-a lăsat o parte dintre obiectele luate din apartamentul medicului, printre care şi telefonul mobil al victimei, mai multe ceasuri și bijuterii din aur.

„În seara zilei de 31.03.2026, imediat după săvârșirea faptei, inculpata cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de omor s-a deplasat la locuința inculpatului (un bărbat în vârstă de 46 de ani) pentru a lăsa în păstrare bunurile sustrase din locuința victimei. Inculpatul a primit telefonul mobil al victimei, precum și ceasuri și bijuterii din aur sustrase în aceeași împrejurare, cunoscând proveniența acestora, iar ulterior a remis o parte dintre bunuri fostei sale concubine, în scopul valorificării.

Ulterior, inculpatul a părăsit țara, continuând să coordoneze valorificarea bunurilor, urmărind inclusiv expedierea acestora în străinătate”, se precizează în documentul citat.

„În perioada 31.03–22.05.2026, în baza înțelegerii avute cu fostul său concubin privind valorificarea bunurilor, inculpata (o femeie în vârstă de 49 de ani) a primit de la acesta ceasuri și bijuterii din aur sustrase din locuința victimei, cunoscând proveniența acestora, pe care le-a valorificat în parte. Rolul său în valorificarea bunurilor a continuat inclusiv după plecarea din țară a celuilalt inculpat, la solicitarea expresă a acestuia.

Inculpata a fost reținută pentru o durată de 24 de ore, iar la data de 26.05.2026 judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile”, mai transmit procurorii.

În ceea ce îl privește pe complicele său, acesta a fost inițial reținut pentru 24 de ore, iar apoi judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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