Tragedie în județul Dolj. Un adolescent de 13 ani a murit după ce s-a răsturnat cu un ATV furat

Un băiat de 13 ani și-a pierdut viața duminică, în urma unui accident produs în comuna Bucovăț, județul Dolj. Adolescentul luase ATV-ul parcat în fața casei vărului său, fără ca acesta să știe. S-a plimbat puțin prin sat, însă totul s-a sfârșitul cu o tragedie.

Incidentul a fost semnalat în jurul orei 14.00, când polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost alertați că un minor a căzut de pe un ATV și se află în stare de inconștiență, potrivit informațiilor transmise de Poliția Română.

Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că adolescentul, din Bucovăț, se deplasa cu un vehicul pe drumurile publice din satul Sărbătoarea, moment în care ar fi pierdut controlul direcției și s-a răsturnat în afara carosabilului.

Un echipaj al Serviciul de Ambulanță Județean a intervenit de urgență și a făcut manevre de resuscitare, însă, din păcate, minorul nu a mai putut fi salvat.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că băiatul ar fi luat ATV-ul fără acordul proprietarului, acesta fiind parcat în fața locuinței unui văr al său.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără permis și furt în scop de folosință.

Ancheta este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.