Fenomen îngrijorător în Buzău. Faptele de violență domestică au crescut alarmant. Ce măsuri iau autoritățile

Publicat:

Peste 2.600 de sesizări de violență domestică au fost înregistrate în județul Buzău în primele șapte luni ale anului 2025. Cifra alarmantă a determinat autoritățile locale să acționeze de acum înainte în grup.  

Sesizările către autorități au luat amploare / Sursa foto: Mediafax
Sesizările către autorități au luat amploare / Sursa foto: Mediafax

În județul Buzău, în primele șapte luni ale anului, au fost înregistrate peste 2.600 de sesizări privind fapte de violență domestică, în contextul dat fiind constituit un Grup Multidisciplinar Județean cu scopul de a combate și preveni fenomenul îngrijorător, transmite Agerpres

În contextul creșterii numărului de cazuri de violență domestică, la inițiativa deputatului PSD Buzău, Romeo Lungu, a avut loc o primă întâlnire dedicată prevenirii și combaterii violenței în familie, la care au luat parte reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean, Poliției, Jandarmeriei și cei ai serviciilor medicale.

Aceasta este prima inițiativă de acest fel la nivelul județului Buzău, marcând începutul unei colaborări oficiale între instituții și parteneri sociali pentru combaterea violenței domestice. Datorită unei comunicări eficiente între Inspectoratul Județean de Poliție și locuitorii județului, Buzăul se află, în prezent, printre județele cu cel mai ridicat grad de raportare a cazurilor de violență domestică. Peste 2.600 de sesizări oficiale au fost înregistrate în primele șapte luni ale anului 2025 - un semn că tot mai multe victime aleg să vorbească, să ceară ajutor și să aibă încredere că statul poate interveni. Această cifră, deși îngrijorătoare în esență, reflectă și un progres important: comunitatea buzoiană începe să recunoască gravitatea fenomenului și să reacționeze. Este un pas esențial în lupta împotriva violenței - recunoașterea și raportarea fiind primul act de curaj în drumul spre siguranță”, a transmis joi, printr-un comunicat de presă, Cabinetul Parlamentar al deputatului Romeo Lungu.

La nivelul județului Buzău există un singur centru funcțional pentru găzduirea victimelor, cu o capacitate maximă de 15 persoane, și o singură locuință protejată.Totodată, nu există un imobil special destinat agresorilor.

S-a înființat un Grup Multidisciplinar Județean care să faciliteze colaboarea dintre autorități

Unul dintre cele mai presante obstacole identificate este lipsa unui centru destinat agresorilor. Extragerea agresorului din locuință, într-un cadru legal și sigur, ar permite stabilizarea emoțională și fizică a victimei, reducând riscul abuzului și sporind eficiența aplicării ordinelor de protecție. (...) În urma întâlnirii, s-a decis constituirea unui Grup Multidisciplinar Județean. (...) Grupul va avea rolul de a elabora un plan local de acțiune, de a propune măsuri concrete și de a facilita colaborarea instituțională în mod clar, predictibil și coerent”, informează sursa citată. În urma ședinței de lucru a fost stabilită demararea unei campanii publice de conștientizare la nivel județean, care va avea ca obiectiv promovarea drepturilor victimelor, încurajarea raportării cazurilor și informarea comunității cu privire la rolul fiecăruia în prevenirea și combaterea violenței.

Număr de telefon unic pentru victime

În cadrul campaniei, va fi înființat și un număr de telefon unic pentru victime, disponibil la nivel județean, care va oferi acces rapid la sprijin, consiliere și orientare.

Violența domestică nu este o problemă care ține doar de Poliție sau de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului - este o provocare pentru întreaga comunitate. Prin acest grup multidisciplinar, ne dorim să sprijinim instituțiile, să le conectăm și le ajutăm să răspundă mai bine, împreună. Îmi doresc ca Buzăul să devină un model la nivel național de intervenție eficientă și umană, iar rolul meu este să susțin acest proces atât aici, cât și în Parlament”, a transmis Romeo Lungu.

În urma întâlnirii va urma stabilirea unei strategii privind violența domestică, astfel încât la proxima ședință a Grupului Multidisciplinar Județean să fie stabilite prioritățile pentru perioada următoare.La începutul lunii august, un bărbat a fost arestat pentru comiterea infracțiunilor de violență în familie, amenințare și lipsire de libertate, după ce și-ar fi lovit fosta concubină, provocându-i leziuni care au necesitat îngrijiri medicale.   

Buzău

