Proteste în localitatea lui Brâncuși față de deschiderea unei cariere de calcar. Primar: „Poate să facă ce dorește pe terenul său“ VIDEO

Localnicii din satul Gureni, care aparține de comuna Peștișani, din județul Gorj, au protestat de mai multe ori în ultimele zile împotriva deschiderii unei cariere de calcar pe versantul unui munte de lângă localitatea lor.

Oamenii se tem că liniștea satului lor va fi tulburată și că zona deosebit de frumoasă aflată în Valea Bistriței va fi poluată. Oamenii sunt hotărâți să facă tot ce este posibil ca să blocheze această investiție. Localnicii au blocat mai multe utilaje.

Omul de afaceri care este proprietarul muntelui le-a interzis oamenilor din satul Gureni să mai treacă pe proprietatea sa ca să ajungă la terenurile pe care localnicii le dețin.

„Cum este posibil așa ceva, pentru că noi trecem pe aici dintotdeauna ca să ajungem la terenurile noastre unde se află viile noastre, cireșii. Au venit cu utilajele și au secat pârâul. Au băgat buldozerul ca să pară că este drum. Primăria l-a declarat drum comunal, cu toate că este drum doar pentru a ajunge unde vor să facă acea carieră. Când vor începe să lucreze la carieră, drumul va fi lărgit și va fi distrus dealul. Va fi un zgomot și un praf infernal când vor începe să circule utilajele pe aici. Eu am lucrat într-o asemenea carieră și știu ce presupune“, a spus unul dintre localnicii protestatari.

„Să exploateze calcar ceva mai în munte, nu aici lângă casele și grădinile noastre“

Localnicii din Gureni se mai tem că grădinile lor vor fi afectate de praful de la carieră și că nu vor mai avea ce să cultive. „Cum mai putem noi să punem roșii sau castraveți când vor trece cu utilajele pe la noi la poartă și vor detona în acea carieră?“, a precizat o localnică.

Aurel Plai, consilier local, susține că omul de afaceri poate să-și mute cariera înspre munte, printr-un schimb de terenuri cu obștea, ca să nu fie aproape de locuințele sătenilo din Gureni: „Cel care vrea să deschidă aici poate ajunge la un compromis cu Obștea din zonă, să facă un schimb de terenuri și să exploateze calcar ceva mai în munte, nu aici lângă casele și grădinile noastre, pentru că rezerve de calcar sunt mult mai multe în zonă”, a spus Aurel Plai, pentru publicația Gorjeanul.

Primar: „Acolo sunt câțiva manipulatori și agitatori“

În mod ciudat, primarul localității Peștișani, Cosmin Pigui, este de partea omului de afaceri și spune că sunt doar trei-patru cetățeni din Gureni care-i manipulează pe ceilalți: „Firma în cauză, aș putea spune, a fost mai catolică decât papa. Are toate avizele posibile obținute, putea să înceapă activitatea de mai mult timp dar a tot așteptat ca lucrurile să se liniștească. Acolo e proprietate privată, poate să facă ce dorește pe terenul său, iar cine încearcă să oprească sau să împiedice activitatea e bine să știe că poate fi motiv pentru deschiderea unui dosar penal. Eu unul am teren acolo, sunt proprietar, dar nu am vândut, iar unii dintre ei fac scandal acum pentru că au cerut pe câteva sute de metri pătrați prețuri ca în centrul Bucureștiului. Acolo sunt câțiva manipulatori și agitatori și de aici toată situația”, a spus primarul pentru aceeași publicație.

Peșteră cu lilieci descoperită în zona care urmează să fie afectată

Fundația Valea Bistriței a contestat în instanța de judecată acordul de mediu emis de către Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Gorj. Procesul este rolul Tribunalului Gorj, însă emiterea soluției a fost amânată de mai multe ori.

O peșteră cu o lungime de cel puțin 30 de metri a fost găsit pe versantul muntelui unde omul de afaceri vrea să deschisă o carieră de calcar. Chiar președintele Comisiei de Patrimoniu Speologic din cadrul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor și cercetător științific al Institutului Național de Speologie ,,Emil Racoviță“ al Academiei Române a venit la Peștișani pentru a observa noua peșteră, unde s-a găsit o specie de liliac protejată prin lege.