Un mare producător auto din China își deschide fabrică la Timișoara

Great Wall Motor, unul dintre cei mai mari producători auto din China și din lume, își deschide o unitate de producție la Timișoara.

Great Wall Motor (GWM), una dintre marile companii chineze de automobile, își creează propria unitate cu activități principale de producție din România, ceea ce ar fi primul pas către deschiderea unei fabrici de mașini în Europa, scrie Profit.

Firma locală Mind Automobile Part România SRL a fost deja înființată în Timișoara, prin intermediul filialei GWM Netherland Investment Holding. La adresa din Timișoara se află sediul și unitatea de producție a ELBA, companie românească specializată în sisteme de iluminat, inclusiv pentru autovehicule.

Firma are ca obiect principal de activitate „Fabricarea de echipamente electrice de iluminat”, având administrator un cetățean chinez.

Firma din Timișoara intră astfel în rețeaua globală Mind Group a celor de la GWM, specializată în producția de componente auto: lumini și module de comandă a luminilor, sisteme termice pentru motor și pentru alte sisteme ale mașinilor, sisteme electrice de transmisie și control și sisteme inteligente de conducere, de interfață cu utilizatorul.

Great Wall Motor, afaceri anuale de 24,5 miliarde de dolari

Scopul principal al înființării companiei locale este colaborarea cu Elba, producător român de sisteme și corpuri de iluminat din Timiș care furnizează partenerilor din industria auto faruri și alte corpuri de iluminat. Elba are deja contracte cu Stellantis, Renault sau VW Group într-un sector extrem de concurențial.

În luna februarie, Elba și grupul chinez Mind au semnat un contract de colaborare apreciat drept „prima etapă în dezvoltarea relațiilor comerciale dintre cele două companii”.

Great Wall Motor nu a dezvăluit până la acest moment un plan concret pentru construirea unei fabrici de automobile în Europa, deși a vehiculat în câteva declarații această posibilitate.

GWM a fabricat peste 1,2 milioane de mașini în 2023, când a raportat venituri de 24,5 miliarde de dolari.