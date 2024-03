Studenta de la Medicină ucisă de un coleg, înmormântată în rochie de mireasă. Andreea s-a luptat cu criminalul până în ultima clipă

Andreea Morega, studenta de 21 de ani din comuna gorjeană Padeș care a fost ucisă cu zeci de lovituri de cuțit de către un coleg gelos, va fi înmormântată joi, 28 martie 2024, în rochie de mireasă.

Este un obicei în zona Olteniei ca tinerele necăsătorite care decedează să fie înmormântate în rochie de mireasă.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost adus acasă, în comuna Padeș, luni, 25 martie 2024. Andreea este plânsă de toată comunitatea. „Era o tânără veselă, care era mereu cu zâmbetul pe buze. Pot spune că era un exemplu pentru toți“, a spus un localnic din Padeș.

Andreea Morega a fost ucisă cu bestialitate, vineri, 22 martie 2024, fiind înjunghiată cu zeci de lovituri de cuțit de colegul ei Mirel Dragomir, din comuna Pojejena, din județul Caraș-Severin. Crima a avut loc în apartamentul în care Andreea locuia cu chirie alături de alte două colege, care nu erau acasă în momentul respectiv. Mai mult decât atât, locuința era închiriată de la mama tânărului criminal.

Criminalul a folosit două cuțite de bucătărie

Mirel Dragomir are 23 de ani și era student la Medicină și la Teologie. Acesta a spus că avea o relație de iubire cu Andreea, deși tatăl fetei a susținut că ei erau doar amici, fiica sa fiind prietenă cu sora criminalului.

Criminalul a mărturisit în fața anchetatorilor că totul a pornit de faptul că tânăra tasta telefonul mobil: „Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea, iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinților mei, am observat că Andreea tasta pe telefon și am crezut că vorbește cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută, iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână și ea l-a ținut strâns. Am reușit totuși să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A refuzat să mi-l dea și mi-a spus că vrea să se despartă de mine“.

Mirel Dragomir a mai relatat că s-a enervat când a auzit că Andreea vrea să se despartă de el și a luat din bucătărie două cuțite.

„Atunci când am auzit asta, m-am enervat foarte tare şi m-am dus în bucătărie, de unde am luat două cuțite oarecare şi m-am întors cu ele în dormitor. Andreea m-a lovit peste o mână, iar în acel moment m-am tăiat singur cu cuțitul la față. Totodată, m-a prins de lănţişorul pe care îl aveam la gât, care s-a rupt și a căzut pe pat. Îmi amintesc că am lovit-o de 5-6 ori”, a spus Mirel Dragomir.