Parc amenajat în memoria unui tânăr care a murit într-un accident de muncă. „Parcul lui Ovidiu“ este pe malul Gilortului

Familia unui tânăr din orașul Târgu Cărbunești, din județul Gorj, care a decedat anul trecut în urma unui accident de muncă, a amenajat în memoria acestuia un parc pe malul râului Gilort.

O serie de fotografii au fost postate pe Facebook de către o fostă prietenă a tânărului care s-a stins din viață în mod neașteptat.

Aceasta a transmis și un mesaj: „Ovi Trușcă (Șe) - așa ne pusesem porecla în copilărie când am fost foarte buni prieteni. A fost un băiat deosebit, era genul de persoană care făcea senzație în orice moment, în orice situație, se adapta instant locurilor și oamenilor. Din păcate, anul trecut a fost electrocutat mortal. Vestea ne-a devastat pe toți. Nu pot spune cât de nedreaptă este viața. Eu din acesta tragedie, am început să privesc viața cu alți ochi. O viață avem, trebuie să o trăim cum știm noi mai bine. Personal, eu am învățat din acest eveniment nefericit să trăiesc așa cum vreau eu, să mă dezvolt atât personal cât și profesional, să fiu cea mai buna versiune a mea. Să nu uit niciodată de prietenii mei, să îi intreb ce fac când se așteaptă mai puțin“, a transmis tânăra pe pagina de Facebook.

Ce se găsește în „Parcul lui Ovidiu“

În „Parcul lui Ovidiu“, așa cum a fost denumit acest loc, se găsește o fânătână, un foișor, un cuptor pentru cei care vor să-și pregătească mâncare la grătar, băncuțe, mese, o punte și alei.

„Tatăl lui a făcut acel parc în memoria băiatului, care a murit în ziua de Sfinții Constantin și Elena. Parcul se află pe malul râului Gilort. Este ca un loc de picnic, cu cuptor, un fel de foișor. Este o inițiativă frumoasă, în memoria acestui tânăr, pe care noi am susținut-o“, a spus primarul orașului Târgu Cărbunești.

Ovidiu Truşcă lucra la o firmă specializată în reparaţii electrice pe care tatăl său o deţinea. Cei doi se aflau în incinta unităţii militare din oraşul Târgu Cărbuneşti la o intervenţie la o instalaţie de 380 V. Tânărul ar fi atins involuntar firele de tensiune medie, astfel că a fost electrocutat. Tatăl său l-a coborât de pe stâlp, dar, în ciuda intervenţiei echipajului de pe ambulanţă, a decedat.