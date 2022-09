Țesătoarea care și-a găsit dragostea datorită meșteșugului pe care îl practică

Filomela Tiştere, din localitatea gorjeană Tismana, este una dintre puținele țesătoare care mai activează în județul Gorj. Aceasta practică acest meșteșug de la vârsta de 12 ani.

Filomela Tiștere este angajată a Școlii Populare de Artă Gorj și îi învață pe copiii din comunitatea ei acest meșteșug tradițional. Aceasta participă, alături de sora ei, care este și ea țesătoare, la târgurile dedicate meșterilor populari.

„Ca orice copil, am început să țes în joacă. Am văzut o vecină care lucra și mi-a plăcut ceea ce făcea. Am vrut să învăț, ca să fac lucruri la fel de frumoase și așa am început, după care mama a văzut că îmi place și m-a învățat tainele acestui meșteșug“, a povestit meștera.

De la măicuțele de la Mănăstirea Tismana a învățat cromatica și alte tehnici de vopsire.

A transformat pasiunea în meserie

Cu timpul, pasiunea a devenit o meserie. Filomela Tiștere deține un atelier în Tismana, unde își desfășoară activitatea, iar cei care doresc să admire și să achiziționeze țesături tradiționale sunt așteptați să-i treacă pragul.

Tot în acest atelier au loc cursurile de țesut pe care le organizează, aceasta fiind angajată, de aproape 20 de ani, la Școala Populară de Artă.

„Mă bucur că sunt persoane care au fost ucenici mei, să zic așa, și care lucrează și acum și nu au renunțat. Trebuie să simți ceva pentru acest meșteșug, pentru că nu poți să-l înveți ca matematica. Sper ca acest meșteșug să se păstreze, să nu moară. Dacă faci produse de calitate, atunci priceperea ta este recunoscută“, spune femeia.

Covorul așezat peste mormântul Sfântului Nicodim de la Mănăstirea Tismana este realizat de către Filomela Tiştere.

Și-a cunoscut soțul datorită meșteșugului

Filomela Tiștere a dorit să se perfecționeze în această artă tradițională și a reușit să absolve cursurile de master în Cercetarea, Conservarea și Valorificarea Patrimoniului Istoric din cadrul Facultății de Istorie a Filologiei din Alba Iulia.

„Am urmat cursurile în perioada pandemiei când toate târgurile la care participam și cursurile Școlii Populare de Artă au fost oprite“, spune Filomela.

Pasiunea pentru țesut a însemnat găsirea iubirii pentru meștera din Tismana. „Cel mai drag obiect pe care l-am făcut este covorul pe care îl păstrez în casă, pentru că datorită lui m-am căsătorit. Soțul meu a venit în atelier să cumpere un covor. După trei ani a mai venit să cumpere acest covor și atunci ne-am îndrăgostit“, a relatat meștera, care mărturisește că meșteșugul pe care îl practică este viața ei.