China se arată dispusă să trimită trupe în Ucraina. Condiția pusă de Beijing

Beijingul este dispus să trimită soldați în Ucraina în cadrul unei misiuni de menținere a păcii. China ar face acest lucru doar în anumite condiții.

China și-a semnalat dorința de a participa la trupele de menținere a păcii pentru Ucraina. Diplomații UE au declarat acest lucru pentru Welt am Sonntag, citând cercuri guvernamentale chineze. Cu toate acestea, ei au subliniat că guvernul de la Beijing ar fi pregătit să facă acest lucru doar „dacă trupele de menținere a păcii ar fi desfășurate pe baza unui mandat al Organizației Națiunilor Unite (ONU)”.

Planul de la Beijing a primit un răspuns mixt la Bruxelles. Pe de o parte, se spune că includerea țărilor din Sudul Global, precum China, ar putea promova acceptarea desfășurării de trupe străine pentru monitorizarea păcii. Pe de altă parte, însă, „există, de asemenea, pericolul ca China să dorească în primul rând să spioneze în Ucraina și să adopte o poziție clar pro-rusă în loc de una neutră în cazul unui conflict”, a declarat un înalt diplomat UE familiarizat cu discuțiile actuale.

În plus, majoritatea țărilor UE nu sunt prea dornice să ofere potențialilor pacificatori un mandat ONU în prealabil, din diverse motive. Cu toate acestea, Italia se pronunță ferm în acest sens de luni de zile.

Miercuri, ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a exclus un acord fără participarea Rusiei și, eventual, a Chinei, având în vedere dezbaterea privind garanțiile de securitate pentru Ucraina solicitate de țările occidentale - care includ și forțe de menținere a păcii. „Occidentul înțelege foarte bine că o discuție serioasă despre garanțiile de securitate fără Federația Rusă este utopică”, a declarat Lavrov. Ministrul de externe l-a contrazis astfel pe președintele american Trump, care a declarat marți, după o convorbire telefonică cu liderul rus Putin, că nu crede că garanțiile de securitate europene ar fi o problemă pentru șeful de la Kremlin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins cererile lui Lavrov privind implicarea Chinei. „Avem nevoie doar de garanții de securitate din partea acelor țări care sunt pregătite să ne ajute”, a spus el. Beijingul a sprijinit Moscova încă de la începutul războiului din Ucraina prin achiziții de petrol în valoare de miliarde de euro și prin furnizarea de componente electronice pentru fabricarea armelor de precizie. De asemenea, cele două țări mențin un parteneriat pe care îl descriu ca fiind „fără frontiere”.

În opinia Occidentului, garanțiile de securitate pentru Ucraina cuprind un spectru larg și nu doar sprijinul militar în cazul unui atac asupra țării, în conformitate cu angajamentul de asistență reciprocă prevăzut la articolul 5 din Tratatul NATO. Acest lucru poate fi văzut în declarația grupului G7 al puterilor economice occidentale - inclusiv SUA și Germania - de la mijlocul lunii iulie 2023 și în „Garanțiile comune de securitate între UE și Ucraina” de la sfârșitul lunii iulie 2024.

Conform acordului, garanțiile de securitate includ, de asemenea, instruirea forțelor armate ucrainene, furnizarea de arme, asistență în dezvoltarea industriei de apărare, informații de intelligence, sancțiuni, cooperare economică și aderarea treptată a Ucrainei la UE.

În prezent, europenii sunt mai interesați de asigurarea imediată a unei posibile încetări a focului sau a unui acord de pace decât de garanții militare pe termen lung în cazul unui atac - Ucraina formând prima linie robustă de apărare, țările europene și, eventual, cele non-europene formând a doua linie de apărare, iar SUA oferind sprijin aerian ca a treia linie de apărare, dacă este necesar.

Diplomați de rang înalt ai UE au declarat că, spre deosebire de trecut, dronele ar putea fi utilizate pe linia frontului pentru a monitoriza respectarea unei încetări a focului. Ce se întâmplă dacă încetarea focului este încălcată ar trebui să fie definit într-un mandat. Ar fi de conceput ca - la fel ca în cazul monitorizării de către Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a acordurilor de la Minsk pentru soluționarea conflictului din Ucraina după anexarea Crimeei în 2014 - încălcările încetării focului să fie doar înregistrate și raportate. Cu toate acestea, un mandat ar putea fi, de asemenea, conceput astfel încât soldații să intervină în cazul unui conflict.

Îngrijorări cu privire la retragerea trupelor americane din Europa

La sediul NATO din Bruxelles, se așteaptă cu nerăbdare planurile de retragere a trupelor americane din Europa. Inițial, se aștepta ca secretarul de stat american din cadrul Ministerului Apărării, Elbridge A. Colby, să prezinte planurile la Bruxelles în prima jumătate a lunii septembrie. Acum nu se așteaptă decât după încheierea manevrei ruso-belaruse „Sapad”, la mijlocul lunii septembrie.

În consecință, Colby nu își va prezenta probabil planurile până la sfârșitul lunii septembrie cel mai devreme. Cercurile NATO se așteaptă ca Washingtonul să retragă „40.000 până la 70.000 din totalul de până la 100.000 de soldați” în Europa. Unele trupe americane vor fi apoi probabil desfășurate pe teritoriul SUA pentru a securiza frontierele sau a menține siguranța publică în orașe. De asemenea, s-a afirmat că orientările politice ale Alianței, ca parte a planificării apărării NATO, ar putea fi ajustate mai devreme decât era prevăzut inițial pentru 2027. Aceasta ar putea însemna, de asemenea, noi sarcini pentru Bundeswehr.