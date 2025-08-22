Mai mulți artiști de muzică populară, condamnați la închisoare pentru înșelăciune. Au depus declarații false pentru a încasa bani în timpul pandemiei

Magistrații de la Judecătoria Târgu au condamnat la închisoare, dar cu suspendare, 8 din 13 interpreți și instrumentiști gorjeni acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei. Sentința nu este definitivă.

Potrivit As în Gorj, printre cei vizați se află nume cunoscute ale scenei muzicii populare: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Majoritatea inculpaților au fost condamnați la închisoare, dar cu suspendare, în condițiile în care prejudiciul – de aproximativ 120.000 de lei – a fost deja recuperat. Sentința nu este definitivă, iar cei condamnați pot face apel, potrivit portalului Ministerului Justiției.

De altfel, doi dintre cei trimiși în judecată, Teodora Pană și Alexandru Deaconescu, au fost condamnați la închisoare cu executare pentru o perioadă de 1 an și două luni, respectiv 1 an și jumătate.

Procurorii susțin că artiștii au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de COVID-19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.

Verdictul de azi vine ca o lovitură de imagine pentru artiștii implicați, care în timp ce susțineau spectacole și cântau pe scene, declarau oficial că nu mai aveau nicio sursă de venit.