Accident la Raliul Argeșului: o mașină a căzut în râu. Echipajul a fost salvat la timp

Un incident a avut loc sâmbătă dimineață în cadrul Raliului Argeșului 2025, pe una dintre cele mai dificile probe ale competiției - PS8 Capra.

Un echipaj de concurs, condus de pilotul bulgar Martin Surilov, aflat până atunci pe locul al treilea în clasament, a pierdut controlul mașinii spre finalul traseului. Autoturismul de competiție a rupt balustrada unui pod și a căzut în râul Argeș, care traversează zona montană Capra.

Echipajul, nevătămat după un impact puternic

Potrivit primelor informații, impactul a fost extrem de puternic, iar mașina de competiție a suferit avarii semnificative. Cu toate acestea, cei doi membri ai echipajului au scăpat nevătămați, fiind ajutați imediat de echipele de intervenție aflate la fața locului, potrivit ePitești.

Organizatorii au confirmat că procedurile de securitate au fost aplicate conform protocolului, iar intervenția rapidă a echipelor de salvare a împiedicat producerea unei tragedii.

„Din cauza evenimentului petrecut cu echipajul bulgar, timpii obținuți de anumite echipaje sunt provizorii”, au transmis reprezentanții Raliului Argeșului.

Zona Capra, una dintre cele mai periculoase porțiuni ale traseului

Proba PS8 Capra, desfășurată între orele 09:46 și 12:56, este recunoscută ca fiind una dintre cele mai spectaculoase, dar și riscante secțiuni ale Raliului Argeșului, cu numeroase viraje strânse și diferențe mari de nivel.

Organizatorii au precizat că, în ciuda incidentului, competiția continuă în condiții de siguranță, iar traseul a fost verificat și securizat înainte de reluarea curselor.

Raliul Argeșului rămâne cel mai important eveniment de motorsport din județ, atrăgând anual numeroși piloți din România și din străinătate.