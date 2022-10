Gest impresionant al unei pictorițe de 17 ani din Motru. A donat șase televizoare spitalelor în care a fost internată

O adolescentă, care a fost diagnosticată în copilărie cu autism, a donat spitalelor din Târgu Cărbunești și Motru, unde a fost internată împreună cu bunicul ei, șase televizoare.

Elena Cojocaru (17 ani), elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național „George Coșbuc“ din Motru, este pasionată de pictură din copilărie. Ea a organizat o expoziție în care a prezentat 117 desene, dintre care a reușit să vândă 34.

„A reușit să strângă suma de 3.800 de lei. Am cumpărat șase televizoare. Trei au fost donate Spitalului Municipal Motru, iar alte trei Spitalului de Urgență din Târgu Cărbunești. Am fost la spitalul din Târgu Cărbunești, unde am fost primit foarte frumos de către cadrele medicale“, ne-a povestit bunicul său Teodor Popescu.

„Ne-am gândit să facem acest gest pentru cei care ne-au tratat“

Teodor Popescu și nepoata sa, Elena, au suferit de COVID-19, în anul 2020. Au fost internați, inițial, în spitalul din Motru, după careu au fost transferați la spitalul suport COVID-19 de la Târgu Cărbunești.

„Am fost bolnavi de coronavirus. Ne-au luat de acasă cu izoleta și am fost internați, inițial, în spitalul din Motru, după care am fost transferați la Târgu Cărbunești. Nepoata mea a fost internată în spital 24 de zile, iar eu am stat în spital 35 de zile. Ne-am întors acasă și ne-am gândit să facem acest gest pentru cei care ne-au tratat“, a relatat Teodor Popescu.

De fericire că a scăpat de COVID-19, Teodor Popescu a jucat hora în curtea spitalului. „Așa am simțit să fac, după atâta suferință îndurată și gânduri negre. A fost ca o eliberare“, a precizat bunicul.

Elena a scăpat cu viață dintr-o explozie

Teodor Popescu o crește pe nepoata sa de la vârsta de un an și patru luni. Părinții săi au plecat la muncă în străinătate și el a dorit să își crească nepoata, în ciuda problemelor de sănătate.

„În anul 2006, mi-a sărit casa în aer. Au murit toți, doar fetița a supraviețuit. Mama și tatăl său se aflau în străinătate la muncă. A murit soacră-mea și soția mea.

Am făcut casa la loc și m-am ocupat singur de creșterea fetei. Nu am vrut să o las în grija statului“, a precizat Teodor Popescu. El a mers cu Elena la tratamente și recuperări prin toată țara. „Acum vorbește în engleză mai bine decât în limba română. Are un coeficient de inteligență ridicat, de 93“.

Pictura reprezintă un refugiu

Elena a fost atrasă de pictură de mic copil. Arta a fost un refugiu pentru ea și a ajutat-o să depășească problemele cu care se confruntă. „A învățat singură să picteze. Eu i-am cumpărat tot cer avea nevoie. Acum s-a înscris la Școala Populară de Artă, la secția pictură. Trei ore pe săptămână urmează cursuri de pictură“, a povestit bunicul.

Elena își dorește să meargă la studiile universitare la o facultate din domeniul artelor.

„A mai pictat o troiță și a refăcut pictura interioară de la o biserică din comuna Văgiulești, acolo unde locuiește“, a mai adăugat bunicul adolescentei.