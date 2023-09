Primarul PNL al municipiului Târgu Jiu a anunțat că trece la PSD

Primarul PNL al municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a anunțat, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, trecerea la PSD. Romanescu era singurul primar liberal de oraș reședință de județ din zona Olteniei.



„Așa cum în viața de zi cu zi trăim diferite schimbări, la fel și în viața politică vin momente de răscruce, momente în care consulți, analizezi și decizi. Oamenii merită să afle de la mine, în mod direct, că începând de astăzi am decis să fac o schimbare politică, alăturându-mă formațiunii PSD. Este o decizie asumată, având în vedere și că o bună parte a echipei mele a susținut această schimbare, părăsind PNL-ul încă de acum câteva luni. Un lucru este evident: pentru dezvoltarea municipiului și continuarea proiectelor pe care mi le-am propus alături de echipa cu care lucrez, este nevoie de liniște, de cooperare, de încredere și de oameni pe care să mă pot baza, dar mai ales de susținere politică. Timp de 7 ani nu am știut ce înseamnă sprijin din partea conducerii județene! Piedici au fost nenumărate, venite chiar de la cei care ar fi trebuit să mă susțină, și-a motivat Romanescu trecerea la PSD.

Vicepreședinte PSD: „Nu au fost lucruri tocmai demne cu tot ceea ce s-a întâmplat“

Marcel Romanescu mai susține că a ales să plece la PSD, pentru a avea un sprijin în implementarea unor proiecte: „De ce PSD? Pentru că, atunci când am cerut sprijin în realizarea unui proiect, s-au implicat necondiționat, arătând o deschidere în acest sens. Au înțeles că orice realizare aducea plus valoare municipiului Târgu Jiu și au știut să facă abstracție de culoarea politică. Din păcate, PNL Gorj are alte obiective, la care nu pot adera. Nu poți face politica județului stând cu ochii după interesele personale“.

O parte a social - democraților din Gorj nu sunt mulțumiți de venirea în PSD a primarului Romanescu: „Am fost consilier local în perioada 2016-2020, când domnul primar Romanescu a câștigat în 2017 alegerile. Eu știu foarte bine cu ce m-am confruntat acolo. Nu au fost lucruri tocmai demne cu tot ceea ce s-a întâmplat, tot acel circ care a urmat și în anii următori. Cei care au făcut parte din echipa domnului primar ne-au jignit atât în campania electorală, cât și în ședințele de Consiliul Local“, a spus Constantin Ștefan, vicepreședintele PSD Gorj și secretar de stat în Ministerul Energiei la o emisiune de la postul online 1 Plus Tv.

Primarul Romanescu, în conflict cu președintele PNL Gorj

Primarul Marcel Romanescu a fost președintele organizației municipale a PNL. Acesta s-a aflat în cărți pentru a prelua conducerea organizației județene Gorj a PNL, după înlocuirea din funcția de președinte a lui Dan Vîlceanu, fostul ministru de Finanțe, dar conducerea centrală a partidului l-a preferat pe senatorul Ion Iordache, cu toate că acesta plecase la formațiunea lui Ludovic Orban. Romanescu și Iordache au intrat, ulterior, în conflict, iar, în urmă cu aproximativ patru luni, organizația municipală Târgu Jiu a PNL a fost dizolvată, în locul lui Romanescu fiind numit în funcția de președinte al PNL Târgu Jiu actualul prefect al județului Gorj, Iulia Popescu.