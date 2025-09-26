Elev rănit cu briceagul de un coleg mai mare, la un liceu din Târgu Jiu

Polițistii din Târgu-Jiu au fost sesizați vineri, 26 septembrie cu privire la faptul că, în incinta unui liceu din localitate a avut loc o altercație între doi elevi, ăn urma căreia unul dintre băieți a fost rănit cu un briceag.

Incidentul a avut loc la Liceul Tehnologic „General Ioan Culcer” Targu Jiu sau Colegiul Tehnic Nr.2 așa cum este cunoscut în municipiu, potrivit publicației AS în Gorj.

„Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că, un tânăr de 16 ani, din comuna Bălănești și unul de 18 ani, din comuna Scoarța, ar fi avut un conflict spontan, în incinta liceului, în timpul căruia, elevul de 16 ani ar fi fost rănit superficial, în zona uneia dintre mâini, cu un briceag pe care îl avea asupra sa chiar el”, a precizat IPJ Gorj într-un comunicat.

Ce s-a întâmplat cu cei doi elevi

Tânărul de 16 ani a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Celălalt băiat a ajuns la Poliție.

„Cel de 18 ani a fost însoțit la sediul poliției pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și luarea măsurilor legale”.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, amenințare și port ilegal de obiecte periculoase, potrivit IPJ Gorj.

Amintim că, în urmă cu trei ani, poliţiştii argeşeni au deschis un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, după ce un copil a fost tăiat cu un briceag de un altul, mai mic.

Un elev în vârstă de 12 ani a ajuns la spital, după ce a fost rănit cu un briceag, în zona piciorului, de către un coleg de clasă. Incidentul a avut loc în 2021.