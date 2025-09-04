Doi adolescenți din Gorj, arestați după ce au sechestrat și bătut doi tineri cărora le-au furat telefoanele

Doi băieți de 15 ani din județul Gorj au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de tâlhărie și lipsire de libertate în mod ilegal. Aceștia ar fi sechestrat și agresat fizic alți doi adolescenți, cărora le-au furat telefoanele mobile.

Potrivit anchetatorilor, faptele s-au petrecut într-o locuință din orașul Motru, în noaptea de 1 spre 2 septembrie. Cei doi adolescenți, originari din Motru și Văgiulești, au mers împreună cu alți patru tineri, cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani, acasă la unul dintre ei. Acolo, doi dintre băieți ar fi fost agresați fizic, ținuți împotriva voinței lor și deposedați de telefoanele mobile.

Dosar penal și primele rețineri

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate în mod ilegal și tâlhărie calificată. În urma cercetărilor, patru tineri sunt vizați în acest caz. Doi dintre ei, ambii de 15 ani, unul din Motru și celălalt din Drobeta Turnu Severin, au fost reținuți pentru 24 de ore și duși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj.

Decizia judecătorului

Ulterior, cei doi au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Motru, care a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.

Surse judiciare citate de News.ro au precizat că tinerii implicați se cunoșteau între ei. Cei doi adolescenți arestați susțin că nu și-au dat seama nici de gravitatea faptelor, nici de consecințele acțiunilor lor.