Ce a găsit agentul de pază în biroul directoarei care s-a sinucis la bibliotecă. „Asta e sentința mea“

Agentul de pază de la Biblioteca Județeană „Christian Tell“ care a găsit-o spânzurată pe directoarea instituției în biroul acesteia a povestit pentru Adevărul cum s-a întâmplat totul.

Acesta a relatat că a intrat în biroul directoarei în jurul orei 18.00 la sfârșitul programului cu publicul, pentru a face verificările zilnice. A fost șocat când a văzut-o atârnând de grinda din metal. Vasile Certezanu, agentul de pază, spune că ușa era închisă pe interior cu cheia: „Eu am găsit-o. Seara. Ne pregăteam de închidere, pentru că la ora 18.00 era ora de închidere și eu verificam toate încăperile, termostatele, curentul, apa și absolut tot. Am deschis mai greu biroul dumneaei, fără să-mi dau seama de ce nu intră cheia bine. Ușa biroului era închisă pe interior de două ori. Când am intrat, lumina era deschisă și când mi-am aruncat ochii în stânga, era agățată de o grindă de metal de metal cu o eșarfă, între centrală și imprimantă. Am fost șocat“.

„Era ca gheața de rece“

Primul instinct a fost să taie eșarfa, dar a constatat că era rece: „Au mai fost colegi de-ai dumneaei care au încercat să intre, dar ușa era închisă, iar toată lumea s-a gândit că a plecat acasă. Eu, prin natura serviciului, a trebuit să deschid ușa ca să verific termostatul și alte aspecte. Am avut intenția să-i tai eșarfa. Am strigat la o colegă să vină repede sus. Nu a știut ce se întâmplă. A crezut că-i cutremur. I-am spus că doamna directoare este spânzurată în birou, după care a început să țipe. Eu m-am dus la ea și am pus mâna pe mâna dumneaei și era ca gheața de rece. Am pus mâna pe gât și era rece. Nu i-am mai tăiat eșarfa, pentru că nu avea niciun rost“, a relatat Vasile Certezanu.

„Asta este sentința mea. Iertare!“

Agentul de pază spune că Olimpia Bratu a scris două bilete de adio, unul pentru mama ei: „Telefonul și l-a dat pe silențios, ușa a fost închisă de două ori și a lăsat un bilet de adio, inclusiv pentru familie. Și-a cerut iertare. Lângă tastatură erau ochelarii, ceasul dat jos de la mână, sacoul dat la o parte și biletul pe care scria: «Dosarul cu creanga este prea mult pentru mine. Asta este sentința mea. Iertare!».

Unul dintre angajații bibliotecii a fost ultimul care a vorbit cu Olimpia Bratu. Venise să semneze o serie de documente. Acesta le-a spus anchetatorilor că vorbea foarte rar.

Ce reprezintă dosarul „Creanga“

Biblioteca Județeană „Christian Tell“ organiza în timpul verii diferite acțiuni în aer liber Parcul Central din Târgu Jiu, pentru copii. Unul dintre copii a fost lovit de o creangă desprinsă dintr-un copac. I-a fost fracturată mâna, după care părinții au dat în judecată Primăria Târgu Jiu, societatea Edilitara, care se ocupă de spațiile verzi, și Biblioteca Județeană. Procesul ajunsese în ultima fază și se aștepta să fie dată sentința în acest caz.

Cu ce probleme se confrunta Olimpia Bratu în ultimul timp

Problemele se acumulaseră pentru directoarea bibliotecii, iar aceasta clacat. Ea a mai pierdut un proces cu o salariată, care i-a pierdut din prestanță. Soțul său a suferit un accident și suferit un traumatism la cap, iar în urmă cu ceva timp un acoperiș de la un bloc a căzut pe mașina familiei și a fost avariată. În plus, Olimpia Bratu, spun cunoscuții, a fost foarte afectată de cutremurele din ultima perioadă.