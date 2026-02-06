search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bărbat din Târgu Jiu, reținut după ce a a pretins că e avocat și a înșelat mai mulți șoferi

0
0
Publicat:

Un bărbat din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști joi, 5 februarie, după ce a înșelat mai mulți șoferi cărora le-a promis că le va redobândi, în instanță, carnetele de conducere, pretinzând că este avocat. Acesta a mai fost reținut în trecut și pentru luare de mită, scrie presa locală.

Bărbatul pretindea că este avocat/FOTO: Arhivă
Bărbatul pretindea că este avocat/FOTO: Arhivă

„La data de 5 februarie 2026, în jurul orei 14:00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, un bărbat, de 66 de ani, din Târgu Jiu, în perioada 2022-2025, fără a deține calitatea de avocat și fără a avea dreptul legal de a exercita această profesie, a indus în eroare mai multe persoane care ar fi săvârșit abateri la regimul rutier, oferind asistență juridică și promițând câștigarea acțiunilor în instanță, în scopul redobândirii permiselor de conducere, activitate pentru care era remunerat cu sume cuprinse între 300 de euro și 3.500 de lei. 

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

De asemenea, la data de 5 februarie 2026, în urma cercetărilor efectuate față de bărbat a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Gorj”, a transmis astăzi IPJ Gorj.

Potrivit Gorj Online, Laurențiu Florin Duță, în vârstă de 66 de ani, a mai fost condamnat pentru practicarea aceleiași metode și în județul vecin, Vâlcea.

În 2016, inculpatul a mers în instanță la Judecătoria Horezu şi s-a dat drept avocat, falsificând documente şi cerând bani pentru serviciile sale. A fost trimis în judecată, Baroul Vâlcea constituindu-se parte civilă în proces.

A depus într-un dosar civil o delegație despre care susținea că ar fi fost emisă de Baroul Vâlcea, dar pe care ar fi modificat-o ulterior, scriind cu pixul că este emisă de Baroul Gorj. Judecătorul a observat falsul și a sesizat procurorii, solicitând deschiderea unei anchete penale.

În 2000, pe când era polițist, acesta a fost ridicat dintr-o simigerie din centrul municipiului, fiind cercetat pentru luare de mită, după ce ar fi vândut ,,examenul de bacalaureat” unor tineri creduli, adaugă publicația citată.

Târgu-Jiu

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume, intrat în Cartea recordurilor: Succesul niciodată nu este al unui singur om
digi24.ro
image
Surse: Robert Negoiţă, anchetat de DNA, are interdicţia de a exercita funcţia de primar: Nu îmi dau demisia!
stirileprotv.ro
image
Iarna revine în forță. Când reapar ninsorile
gandul.ro
image
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
mediafax.ro
image
Mesajul pe care Mircea Lucescu i l-a trimis din spital lui Giovanni Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
libertatea.ro
image
Adjunctul șefului spionajului militar rus a fost împuşcat vineri dimineață la Moscova
digi24.ro
image
Thierry Henry, apariție rară alături de misterioasa lui iubită!
gsp.ro
image
Doctorii i-au dat vestea lui Mircea Lucescu, în urmă cu puțin timp
digisport.ro
image
Daniel David a demisionat de la Educație și lansează o profeție sumbră pentru România: Riscăm să ajungem o colonie!
stiripesurse.ro
image
Stenograme din dosarul lui Robert Negoiță: „Eu i-am mai zis: nu poți să intri pe teren privat sau să pui drum peste țeava Transgazului”
antena3.ro
image
Satul cu o singură stradă, care a devenit atracţie turistică datorită unui restaurant
observatornews.ro
image
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Staţiunea din România în care urşii se plimbă pe pârtiile de schi! Avertisment serios din partea Jandarmeriei
playtech.ro
image
Sorin Cârțu, prima reacție după ce Tribunalul i-a dat dreptate lui Adrian Mititelu în privința palmaresului Craiovei: „Am luat foc în ședința aia”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ce lovitură! Chivu are contractul pe masă și semnează! "Doar un antrenor adevărat poate face asta!"
digisport.ro
image
Accelerează mega proiectul care va face din România principalul jucător din Europa: Din 2027 se schimbă total datele jocului
stiripesurse.ro
image
Dinu, un român stabilit în Italia, și-a pierdut viața în timp ce se afla la muncă. Bărbatul a fost strivit de o placă metalică
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Vine urgia, iarna se întoarce cu MINUS 20 de grade, nămeţi şi viscol, 7 zile consecutive de intemperii
romaniatv.net
image
Primele stenograme din dosarul lui Robert Negoiță! Urmărirea penală, începută încă din noiembrie 2025: „Uite se întâmplă nenorocire ca la Rahova, acolo, și dai dracu’ de belea”
mediaflux.ro
image
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală
click.ro
image
Horoscop vineri, 6 februarie. Fecioarele trec peste problemele personale, iar Săgetătorii își fac prieteni noi
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Kate & William, Prințul și Prințesa de Wales, Profimedia jpg
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat
okmagazine.ro
Pateuri cu branza dulce Sursa foto shutterstock 2334663901 jpg
Plăcinte cu brânză dulce. Atenție! Dau dependență
clickpentrufemei.ro
Portul din Tulcea, la sfârșitul secolului al XIX-lea. Fotografie de Anatole Magrin (© iMAGO Romaniae)
Provocările întâmpinate de autoritățile de la București în Dobrogea, după 1878
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum pregătește Elwira Petre prăjitura tiramisu pentru copii. Cu ce înlocuiește cafeaua din desert
image
Kate Middleton, mesaj emoționant despre lupta cu cancerul: „Sunt momente de frică și oboseală”. Ce le-a transmis celor diagnosticați cu această boală

OK! Magazine

image
Kate și William, confruntare cu scântei! De ce Prințul și Prințesa de Wales vor avea un sfârșit de săptămână tensionat

Click! Pentru femei

image
„Mi-e frică de familia mea!” Britney Spears spune că e norocoasă că e încă în viață

Click! Sănătate

image
Poți găsi numerele 50 și 60 ascunse printre 80-uri?