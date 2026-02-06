Bărbat din Târgu Jiu, reținut după ce a a pretins că e avocat și a înșelat mai mulți șoferi

Un bărbat din Târgu Jiu a fost reținut de polițiști joi, 5 februarie, după ce a înșelat mai mulți șoferi cărora le-a promis că le va redobândi, în instanță, carnetele de conducere, pretinzând că este avocat. Acesta a mai fost reținut în trecut și pentru luare de mită, scrie presa locală.

„La data de 5 februarie 2026, în jurul orei 14:00, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu – Biroul de Investigații Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, un bărbat, de 66 de ani, din Târgu Jiu, în perioada 2022-2025, fără a deține calitatea de avocat și fără a avea dreptul legal de a exercita această profesie, a indus în eroare mai multe persoane care ar fi săvârșit abateri la regimul rutier, oferind asistență juridică și promițând câștigarea acțiunilor în instanță, în scopul redobândirii permiselor de conducere, activitate pentru care era remunerat cu sume cuprinse între 300 de euro și 3.500 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

De asemenea, la data de 5 februarie 2026, în urma cercetărilor efectuate față de bărbat a fost dispusă reținerea pe bază de ordonanță pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Gorj”, a transmis astăzi IPJ Gorj.

Potrivit Gorj Online, Laurențiu Florin Duță, în vârstă de 66 de ani, a mai fost condamnat pentru practicarea aceleiași metode și în județul vecin, Vâlcea.

În 2016, inculpatul a mers în instanță la Judecătoria Horezu şi s-a dat drept avocat, falsificând documente şi cerând bani pentru serviciile sale. A fost trimis în judecată, Baroul Vâlcea constituindu-se parte civilă în proces.

A depus într-un dosar civil o delegație despre care susținea că ar fi fost emisă de Baroul Vâlcea, dar pe care ar fi modificat-o ulterior, scriind cu pixul că este emisă de Baroul Gorj. Judecătorul a observat falsul și a sesizat procurorii, solicitând deschiderea unei anchete penale.

În 2000, pe când era polițist, acesta a fost ridicat dintr-o simigerie din centrul municipiului, fiind cercetat pentru luare de mită, după ce ar fi vândut ,,examenul de bacalaureat” unor tineri creduli, adaugă publicația citată.