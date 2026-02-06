search
Vineri, 6 Februarie 2026
Adevărul
Scandal la Washington: Trump ar fi cerut ca o gară și un aeroport să-i poarte numele

Președintele american Donald Trump ar fi condiționat deblocarea unor fonduri federale de miliarde de dolari pentru un proiect major de infrastructură de redenumirea gării Penn Station din New York și a Aeroportului Internațional Dulles din Washington după numele său.

Trump ar fi cerut ca o gară și un aeroport să-i poarte numele FOTO: Shutterstock
Trump ar fi cerut ca o gară și un aeroport să-i poarte numele FOTO: Shutterstock

Potrivit Axios, propunerea i-ar fi fost adresată liderului minorității democrate din Senat, Chuck Schumer, care ar fi respins-o. Refuzul ar fi prelungit blocajul privind finanțarea Gateway Tunnel Project, un proiect esențial ce vizează construirea unor noi tuneluri feroviare sub râul Hudson, între New York și New Jersey.

O sursă apropiată negocierilor a precizat că oferta nu a fost discutată în cadrul întâlnirii oficiale dintre Trump și Schumer din Biroul Oval, desfășurată luna trecută. În schimb, aceasta ar fi fost formulată ulterior, în discuții separate cu reprezentanți ai administrației implicați în proiectul Gateway. Proiectul, estimat la aproximativ 16 miliarde de dolari, riscă să fie suspendat pe termen nedeterminat în lipsa finanțării federale. Informația a fost relatată inițial de Punchbowl News.

Trump blocase fondurile anul trecut, pe fondul unui conflict politic legat de închiderea temporară a guvernului federal, apărut în contextul negocierilor tensionate cu democrații.

Reacții dure din partea democraților

Dezvăluirile privind presupusa ofertă au stârnit reacții puternice în rândul democraților din Congres. Reprezentantul Ritchie Torres, deputat de New York, a declarat pentru Axios că „Trump este patologic meschin și nu poate fi considerat de încredere”, adăugând că „nu există niciun motiv să se cedeze în fața cererilor sale schimbătoare”.

La rândul său, reprezentantul Rob Menendez, din New Jersey, a ironizat propunerea: „Deci președintele vrea să-i spunem TACO Station?”, o aluzie la expresia „Trump Always Chickens Out”. Acesta a precizat că respinge orice astfel de acord și că New York și New Jersey vor continua demersurile în instanță pentru deblocarea fondurilor.

Reprezentantul Suhas Subramanyam, din Virginia, a acuzat că „președintele ține ostatică finanțarea infrastructurii critice pentru proiecte de vanitate”. În același ton, congresmanul Jerry Nadler, care reprezintă zona Penn Station, a scris pe platforma X că Trump „încearcă din nou să-și extindă rețeaua de șantaj”.

O campanie mai largă de redenumire a instituțiilor

Potrivit Axios, această inițiativă s-ar înscrie într-o campanie mai amplă de redenumire a unor instituții și repere importante după numele lui Donald Trump, susținută de președinte și de aliații săi de la revenirea la putere.

În decembrie, democrații au criticat o decizie a consiliului Kennedy Center privind redenumirea clădirii în „Trump-Kennedy Center”. De asemenea, Institutul American pentru Pace a fost redenumit anul trecut „Donald J. Trump Institute of Peace”. În ultimii ani, parlamentari republicani au propus și redenumirea aeroportului Dulles, introducerea imaginii lui Trump pe bancnota de 100 de dolari, iar un program de obligațiuni pentru nou-născuți a fost redenumit „conturi Trump” printr-o modificare legislativă de ultim moment.

Nu toți aleșii au criticat aceste inițiative. Reprezentantul Riley Moore, coinițiator al unui proiect de lege privind redenumirea aeroportului Dulles, a declarat că susține ideea: „Să-i punem numele pe el. Unul dintre cei mai mari președinți din istoria SUA”.

Negocieri tensionate între Casa Albă și democrați

În paralel cu disputa privind proiectul Gateway, Trump și Chuck Schumer sunt implicați și în alte negocieri sensibile, legate de finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă și de reforme ale agenției ICE. Democrații au prezentat recent o listă de cereri, inclusiv obligativitatea camerelor video pentru agenți și interzicerea purtării măștilor, avertizând că, în lipsa unui acord, ar putea bloca finanțarea instituției.

În acest context tensionat, disputa legată de redenumirea Penn Station și a aeroportului Dulles adaugă un nou episod conflictual în relația dintre Casa Albă și liderii democrați, într-un moment în care finanțarea infrastructurii rămâne un subiect central pe agenda politică a Statelor Unite.

SUA

