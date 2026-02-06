search
Vineri, 6 Februarie 2026
De ce Vladimir Putin continuă un război pe care nu îl poate câștiga. George Friedman: „Paralela este Războiul din Vietnam”

Publicat:

Analistul George Friedman, fondatorul Geopolitical Features, oferă o perspectivă tranșantă asupra impasului în care se află Federația Rusă după 4 ani de război în Ucraina. Într-un podcast publicat miercuri, Friedman compară situația de la Kremlin cu coșmarul trăit de SUA în timpul Războiului din Vietnam, subliniind că Vladimir Putin se confruntă cu o problemă de supraviețuire politică internă mai degrabă decât cu una pur militară.

Vladimir Putin. FOTO: Kremlin.ru
Vladimir Putin. FOTO: Kremlin.ru

Conform analizei lui Friedman, paralela istorică este frapantă. Așa cum administrația americană a prelungit agonia din Vietnam pentru că liderii politici nu puteau admite eșecul, Moscova se află acum în aceeași fundătură strategică.

„Paralela este Războiul din Vietnam. Statele Unite au intrat în el și au luptat mulți ani. A devenit foarte clar că Statele Unite nu aveau să învingă Viet Cong-ul. Ani la rând, războiul a continuat nu pentru că urma să câștigăm sau pentru că cineva mai avea iluzii în acest sens, ci pentru că, politic, Lyndon Johnson, care susținea războiul, pur și simplu nu putea admite că a eșuat. Statele ajung într-un punct în care nu mai pot câștiga un război, dar nici nu își pot permite să recunoască asta, iar acesta a fost cazul Rusiei timp de mai mulți ani. Războiul este acum în al patrulea an, iar timp de trei dintre acești ani a fost clar că rușii nu aveau să poată câștiga”, explică George Friedman.

Miza politică: Putin are nevoie de o justificare pentru dezastru

Pentru liderul de la Kremlin, miza negocierilor depășește controlul asupra Donbasului. Problema reală este cum să prezinte publicului rus și elitelor un rezultat care să justifice costurile imense ale invaziei, în condițiile în care obiectivele inițiale au fost ratate complet.

„Economia rusă este foarte slabă ca urmare a războiului și a cheltuielilor implicate. În același timp, mulți oameni au murit, au fost răniți și așa mai departe. Să te retragi din acest război fără a avea în mâini ceva, cât de cât semnificativ, este foarte dificil. Problema nu este acest mic petic de teritoriu pe care îl va obține. Problema este confruntarea cu faptul că a eșuat în misiunea principală: ocuparea Ucrainei. A eșuat în a cuceri Kievul, pe care l-a atacat. Asta este tot ce are. Pranu are nimic de arătat pentru război”, punctează analistul.

Friedman insistă asupra contrastului dintre imaginea „marii armate ruse” și realitatea din teren, unde forțele ruse se luptă de ani de zile pentru o fracțiune din teritoriul ucrainean: „După patru ani de lupte, marea armată rusă nu a reușit să-i învingă pe ucraineni. Am făcut totul [în Vietnam]. Am bombardat Hanoiul. Am trimis mai multe trupe. Am făcut tot ce am putut și tot nu am câștigat războiul. Noi am plecat din Vietnam fără nimic. Putin chiar vrea să păstreze ceva.”

Viitorul regimului și presiunea oligarhilor

Întrebat dacă Putin mai este în siguranță în contextul în care elitele de la Moscova realizează că planul inițial a eșuat, Friedman evidențiază absența unor mecanisme de succesiune și presiunea economică exercitată asupra cercului de putere.

Citește și: Economia Rusiei se clatină, dar prăbușirea regimului Putin rămâne un scenariu prea optimist. Cheia rămâne tot frontul

„În momentul în care admite că acesta este sfârșitul războiului și că acesta este tot ce a obținut în schimbul tuturor acelor morți și al tuturor acelor pagube economice, atunci apare întrebarea: care este sistemul politic din Rusia? Nu are nici măcar ceea ce avea Uniunea Sovietică: un Partid Comunist cu un Prezidiu și un Comitet Central. Există oameni în jurul lui, dar nu există un proces de succesiune. Ar putea fi înlăturat, dar majoritatea celor din jurul lui au participat la război, au fost parte din el. El trebuie să dea socoteală oligarhilor, dintre care mulți au fost ruinați de această economie, iar alții au prosperat datorită războiului”, 

Friedman concluzionează că Vladimir Putin se află într-o cursă contra cronometru pentru a obține „măcar ceva” la masa negocierilor, sperând că un mic câștig teritorial va putea masca prețul enorm plătit de Rusia. „Este el în pericol? Ar trebui să fie, dar nu știu dacă este. În același timp, cred că încearcă să obțină ceva care să arate că a realizat măcar ceva, la un preț enorm”, încheie fondatorul Geopolitical Features.

Rusia a pierdut 1,2 milioane de soldați în Ucraina

De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, armata rusă a înregistrat aproximativ 1,2 milioane de pierderi, dintre care până la 325.000 de soldați uciși, arată un raport realizat de Center for Strategic and International Studies (CSIS). Aceste cifre depășesc pierderile înregistrate de orice altă putere majoră în orice război de la Al Doilea Război Mondial. În ciuda retoricii oficiale, progresele pe câmpul de luptă sunt lente: în ofensiva de la Pokrovsk, de exemplu, trupele ruse au avansat în medie doar 70 de metri pe zi, iar câștigurile teritoriale de la începutul anului 2024 nu depășesc 1,5% din teritoriul Ucrainei.

Economia Rusiei resimte presiunea războiului. Producția industrială este în scădere, cererea internă slăbește, inflația rămâne ridicată, iar creșterea economică a încetinit la 0,6% în 2025. De asemenea, Rusia nu deține nicio companie în top 100 mondial al firmelor tehnologice, ceea ce limitează capacitatea țării de a menține competitivitatea pe termen lung.

