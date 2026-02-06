search
Primarul din Mangalia rămâne în arest preventiv

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Tribunalul Constanța a decis menținerea măsurii arestului preventiv în cazul lui Cristian Radu, trimis în judecată pentru fapte de corupție. Instanța a constatat că măsura este legală și temeinică și a dispus prelungirea arestului cu încă 30 de zile, urmând ca situația să fie reanalizată cel târziu la data de 7 martie 2026.

Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia. FOTO: Captură Video
Cristian Radu, primar al municipiului Mangalia. FOTO: Captură Video

Judecătorii au respins solicitările apărării privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, precum arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Decizia Tribunalului Constanța nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel Constanța, în termen de 48 de ore de la comunicare.

La începutul săptămânii, instanța a respins și alte cereri formulate de Cristian Radu privind schimbarea măsurii preventive, hotărârile nefiind definitive.

Cristian Radu a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție în decembrie 2025, fiind acuzat de luare de mită, spălare de bani și alte infracțiuni. Potrivit DNA, în perioada 2022–2025, acesta ar fi primit peste 600.000 de euro pentru emiterea unor documente urbanistice și promovarea unor hotărâri de consiliu local favorabile anumitor persoane.

Procurorii solicită confiscarea a peste două milioane de lei, sumă despre care susțin că nu ar proveni din surse legale. Cristian Radu se află în arest preventiv din luna august 2025 și a fost suspendat din funcția de primar al municipiului Mangalia la o zi după arestare.

Constanţa

loading Se încarcă comentariile...
