Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
Ferrari îi felicită pe profesorii unui liceu tehnologic din Târgu Mureș: un fost elev proiectează acum pentru celebrul constructor italian

Publicat:

Profesorii de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș au fost felicitați de producătorul italian de mașini sport Ferrari pentru modul în care au pregătit un absolvent care se numără în prezent printre cei mai apreciați proiectanți ai companiei.

Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș. FOTO: Facebook
Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș. FOTO: Facebook

Povestea de succes a început în timpul stagiilor de practică desfășurate de elevi la o firmă italiană din Târgu Mureș. Unul dintre elevi s-a remarcat repede prin rezultate deosebite, participând inclusiv la Olimpiada Națională pe profil mecanic.

„Elevii făceau practică la o firmă italiană, aici, la Târgu Mureș, iar unul dintre ei s-a evidențiat mai mult decât ceilalți. Era un elev care a fost și la Olimpiada Națională pe profil mecanic. Atâta au insistat cei de la firmă, încât absolventul nostru nu a mai mers la facultate, a rămas și a lucrat acolo ca proiectant. După o perioadă, cred că după un an, a fost trimis în Italia, iar acum este proiectant la Ferrari”, a declarat directoarea liceului, Antoaneta Maria Răucă, potrivit unui reportaj Agerpres.

Momentul care a adus cea mai mare satisfacție cadrelor didactice a fost apelul venit din partea conducerii companiei italiene.

„Și bucuria noastră cea mai mare a fost când ne-au sunat din conducerea firmei să ne felicite. E ceva să te sune de la Ferrari și să te felicite pentru modul în care ai știut să pregătești un astfel de un elev!”, a subliniat directoarea unității de învățământ.

Antoaneta Maria Răucă a transmis că exemplul acestui absolvent demonstrează că o carieră de succes poate fi construită și prin intermediul învățământului tehnologic, dacă există dorință și perseverență.

„În toate liceele tehnologice există profesori care se străduiesc și doresc să scoată buni profesioniști. Iar bucuria noastră cea mai mare este când vedem că absolvenții sunt bine (...)”, a mai spus aceasta.

Directoarea a precizat că tinerii de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” dispun de dotări considerate unice la nivel național.

„Toți cei care ne vizitează spun că asemenea dotări nu prea se mai găsesc la nivel național. Aceste lucruri vrem să le arătăm: în ce proiecte suntem implicați, câte activități extrașcolare avem, câte oportunități au elevii să facă și altceva decât orele obișnuite”, a explicat ea.

Unitatea de învățământ din Târgu Mureș a beneficiat recent de un amplu proces de reabilitare, aflat aproape de finalizare.

Mai mulți elevi ai liceului afirmă că își doresc să profeseze în domeniile tehnice în care se pregătesc.

Societate

