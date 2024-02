Soluția de care România are nevoie. Antreprenor de succes: „Potențialul este fantastic. Altfel vin străinii și vom mânca noi de la ei“

România are capacitatea de a produce legume în cantități mari, dar se pune problema depozitării și a păstrării lor în condiții optime. Fondurile europene sunt ca o gură de oxigen pentru producători, dar sunt și producători care își pun la bătaie fondurile proprii.

Fondurile europene asigură sumele necesare construirii unor depozite cu atmosferă controlată, dar unii agricultori au luat decizia să facă totul pe cont propriu.

Așa se face că în ultimii ani, în zona legumicolă Băleni, au apărut mai multe astfel de depozite, care le asigură dezvoltarea producătorilor.

Echipate cu tehnologii moderne, depozitele asigură condiții optime de stocare, menținând prospețimea legumelor și prelungind durata lor de viață.

Ionuț Dumitru, un tânăr de 38 de ani, din Băleni (Dâmbovița), păstrează tradiția familiei și aplică noile tendințe din agricultură, prin practici ecologice și metode moderne de cultivare, cu grijă față de mediul înconjurător.

→ Imaginea 1/12: Legume Băleni. FOTO „Nu oricum serv” / Facebook

„Am livrat 3 ani în Mega Image, iar acum livrez în Lidl, din 2017. Mare parte din legumele din Lidl provin de la noi, din Băleni, județul Dâmbovița. Am înțeles că nu putem să livrăm legume în cantități mari dacă nu avem un depozit. Noi vindeam în piața liberă legumele, până să avem depozit. Oamenii au început să consume din ce în ce mai mult legume și verdețuri. Știm că nu putem să dăm faliment dacă mergem în continuare pe legume și verdețuri. Depozitul cel mare are 1.000 de mp, din care 200 de mp sunt spații frigorifire. Cel mic are 250 de mp. Le-am construit cu fonduri proprii și credite bancare”, a spus Ionuț Dumitru, care conduce Asociația „Nu oricum serv”.

Investiția celui de-al doilea depozit s-a ridicat la aproape 2 milioane de euro, cu tot cu clădirea pentru birouri, și ar mai fi nevoie de încă 300.000 de euro pentru realizarea bazinului pentru incendiu.

Legumele sunt produse în ferma proprie „Nu oricum serv”, în cele 3 hectare de solarii, teren acoperit și pe cele 15 hectare de culturi în câmp.

„Avem un grup de 30 de producători locali și alți 15 din România, care livrează la noi în Băleni. Deja lucrăm la proiectarea celui de-al treilea depozit, care va fi mai mare. Localnicii noștri și-au crescut capacitatea de producție și ne-am tehnologizat ca să ținem pasul cu supermarketurile. Lumea tinde să consume din ce în mai mult legume proaspete. Potențialul e fantastic în România și dacă nu muncim noi pământul, vin străinii și ne muncesc pământurile și noi vom mânca de la ei. E păcat că se depopulează țara, pleacă tinerii și rămân bătrânii. Munca în agricultură e destul de grea și muncim de la 1 ianuarie până la 31 decembrie”, mai spune Ionuț Dumitru.

În Băleni sunt zeci de ferme de familie care produc legume și vând în piețe sau aprovizionează depozitele. În Băleni mai există încă trei depozite. Zilnic pleacă din Băleni în jur de 5 tiruri de legume în afara sezonului și în jur de 15 tiruri în sezon. Un tir are 24 de tone.

Un hectare de solarii modern se face cu 120.000 de euro, cu toate instalațiile.

În bazinul legumicol din Băleni sunt 200 de hectare de solarii și 1.500 de hectare de teren cultivat.