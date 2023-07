În țara lui „Merge și-așa“ apare „Nu Oricum“. Legumicultorii din Dâmbovița s-au asociat ca să poată rezista pe piață

Legumicultorii din Băleni, județul Dâmbovița, au înțeles că doar împreună pot răzbi în lupta cu marii producători din țară și străinătate. Astfel, 40 de producători s-au asociat sub brandul „Nu oricum“ și au început să producă după standardele de livrare cerute de centrul de colectare din zonă.

Toată producția este colectată la un centru de profil din localitate, iar ulterior ajunge într-un lanț de supermarketuri.

Grupul a fost înființat în anul 2004 și are domeniu de activitate comercializarea produselor fitosanitare (erbicide, insecticide, fungicide, acaricide, tratament sămânța, îngrășăminte chimice, etc), a semințelor, substratului, tavi alveolare, ghivece etc.

→ Imaginea 1/10: Legume produse sub brandul „Nu oricum”. FOTO Facebook

Legumicultorii lucrează o suprafață totală de peste 100 de hectare, pe care sunt cultivate, printre altele, roșii, ridichi, salată, ceapă verde, usturoi verde sau ardei.

„Într-o echipă de succes, fiecare membru aduce cu sine un set unic de abilități, dar toți împărtășesc aceeași viziune și angajament. Avem o gamă largă de produse de cea mai bună calitate și o mare experiență în domeniul agricol, deoarece și noi provenim din rândul horticultorilor, ceea ce înseamnă că înțelegem mai bine nevoile clienților, oferindu-le atât cele mai bune produse, dar și cele mai utile sfaturi pentru a obține culturi productive și de o calitate excelență”, spun producătorii.

Cei mai mulți dintre cei 40 de producători sunt tineri de până în 40 de ani, care promovează ideea că „răsadurile bune dau legume gustoase”.

Astfel, pentru obținerea unor recolte înalt productive, de bună calitate și cât mai timpurii este esențială calitatea răsadului la plantare. Pentru obținerea răsadului de ardei este necesar un spațiu special amenajat pentru crearea condițiilor optime de dezvoltare a plăntuțelor – răsadniță încalzită deoarece semănarea are loc iarna.

Marfa atent recoltată după fiecare ciclu este depozitată într-un centru de colectare, care dispune de camere cu temperatură controlată. Calitatea legumelor rezultate este analizată an de an. Doar pentru analizele de reziduuri se cheltuie, în fiecare an, 40.000 de euro.

Munca la aproape 60 de grade Celsius

Lugumicultorii nu au viață ușoară, mai ales vara, când temperaturile sunt extrem de ridicate. Dacă afară sunt 30-34 grade Celsius la umbră, în solarii, valoarea din termometre aproape că se dublează, ajungând la 60 grade Celsius. Din această cauză, în ultimii ani tot mai puțini tineri se îndeletnicesc cu agricultura.

Un solar de 50 de metri, făcut ca la carte, costă şi 10.000 de euro, iar cei mai mulţi nu au asigurări pe astfel de construcţii, pentru că firmele specializate dau despăgubile extrem de greu sau deloc pentru distrugerile cauzate de intemperii.

În această perioadă, în solarii se cultivă trufandalele de vară. Verdeţurile deja au plecat către pieţe, iar producţiile bune de la Băleni vor pleca înspre pieţe din Ploieşti, Braşov, Bucureşti sau Piteşti.

În Băleni sunt acoperite cu solarii 500 de hectare.