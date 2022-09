Fost primar, mândria țării la europenele de rachetomodele: „Ce visez noaptea proiectez ziua” VIDEO

Rachetomodelismul naște oameni destoinici, descurcăreți și cu avansate cunoștințe în multe domenii, spun cei care practică acest sport. Unul dintre ei a primit cea mai mare distincție la Campionatul European de Rachetomodele, din Serbia.

Performanța îi aparține dâmbovițeanului Radu Nicolae (68 de ani), fost profesor de fizică-chimie la mai multe școli din Dâmbovița, campion european la rachetomodelism, la categoria seniori.

Campionatul European de modele de zbor liber a avut loc, în perioada 18-25 august, la Aradac, lângă Zrenjanin, din Republica Serbia. Au participat acolo aproximativ 300 de concurenți, din 30 de țări, dar românul nostru, de loc din comuna dâmbovițeană Petrești, nu a avut concurență.

Acestă medalie de aur a fost singura medalie individuală pentru România. De asemenea, a fost singurul concurent care a avut toate cele cinci zboruri cu timp maxim.

„Fac rachetomodelism de mic, am sportul ăsta în sânge. Am vrut să îmi demonstrez mie că încă mai pot să fac față în aceste concursuri. Îi îndemn pe toți copiii să se apuce de rachetomodelism, pentru că îi disciplinează și le ocupă timpul într-un mod plăcut”, spune bărbatul.

„Ce visez noaptea proiectez ziua”

Radu Nicolae (68 de ani) a făcut rachetomodele încă din clasa a VI-a, la Palatul Copiilor de la Târgoviște.

„Sunt trist acum pentru că nu mai există cerc de rachetomodele acolo. Nu avem nevoie numai de oameni care să lucreze pe calculatoare, ci și de oameni care să inoveze. Acest sport îți formează priceperi, deprinderi, te învață să citești un desen, îți creează fel de fel de facilități tehnice, îți dezvoltă imaginația, are numai plusuri. Eu, unul, ce visez noaptea proiectez ziua. Am făcut multe în domeniul acesta, am multe inovații”, spune domnul Radu, care a predat 40 de ani fizică și chimie.

Astfel, realizarea unui model de rachetă care să nu fie afectat de vremea rea nu a fost un impediment pentru el.

„În Serbia a fost o vreme foarte capricioasă, cu vânt, furtună, vânt care împiedica aproape orice zbor la nivelul acesta. Am fost singul care am lansat modelele, iar ceilalți au fost la distanță față de mine ca și punctaj. Am modificat și un tip de rachetă care mi-a adus titlul de campion european. Acum am făcut un rachetoplan, care urcă în sus racheta și apoi se face avion. Poate avea aplicații în multe domenii. Toate rachetele mele au fost gândite și închegate bine, pentru că am avut experiență mare în acest domeniu”, spune campionul României.

Echipa României a mai luat aur, dar acum prima dată când a luat fără „play off”, adică nu a avut adversari.

„Este singurul rezultat care a adus aur pentru România acum. Să asculți imnul României parcă renaști din nou. Cine nu iubește România nu gândește românește. Avem rădăcini aici, toată echipa mea a fost mândră de acest rezultat. Echipa națională a României de rachetomodele are în jur de 12 membri. Concurenții au așteptat vreme mai calmă, să prindă un curent ascendent să câștige. La mine nu era problema aceasta, totul a ținut de tehnică, știam că modelele mele zboară bine și știam că nu voi eșua. Nu se înclinau modelele oricât de puternic era vântul”, adaugă el.

Dâmbovițeanul este hotărât să facă o figură frumoasă și la anul, la Concursul Mondial de Rachetomodelism din Florida, SUA, la care se va prezenta cu aproximativ 100 de modele.

„Îmi pare rău că nu se face o popularizare mai mare la acest sport. Alte țări dau bani pentru acest sport. Rachetele antigrindină se pot lansa cu ajutorul nostru. O rachetă antigrindină se face cu azotat de argint, explodează în nori, declanșează ploaie și nu se mai produce grindina. Am putea pregăti viitorul acesti țări. Gândiți-vă că toți copiii, în loc să stea în fața pc-ului, în fața televizorului, ar face și ceva tehnic, să citească un desen, să știe să piloteze un planor”, explică medaliatul cu aur la europenele de rachetomodele, care anul trecut a ieșit pe locul II la Campionatul Mondial.

Soția sa a fost și ea tot profesoară de fizică-chimie, iar dragostea de rachetomodele s-a lipit și de ea. Doamna Nicolae este și ea dublă campioană națională.

„Avem în casă rachete, avioane, drone, planoare, modele cu motoare speciale. O cameră din casa mea este rezervată cu aceste modele. Intru doar eu acolo, nici soția și nici nepotul nu au voie, ca să nu facă deranj”, râde dâmbovițeanul.

Radu Nicolae are de gând să implice autoritățile locale și județene pentru a realiza un club de aeromodele la Târgoviște.

Un amănunt interesant este că Radu Nicolae a fost primar în comuna natală a Elenei Ceaușescu - Petrești din Dâmbovița. Nici măcar atunci nu a luat pauză de la rachetomodele.