Despăgubiri pentru victimele de la Crevedia. Avocatul patronilor Flagas: „Tranzacţii s-au onorat deja şi vor fi încheiate şi altele“

Avocatul patronilor staţiei GPL din Crevedia (Dâmbovița), Florin Cojocaru, a declarat, miercuri, 27 septembrie 2023, că au fost deja onorate primele „tranzacţii” pentru despăgubirea persoanelor ale căror locuinţe au fost afectate de explozie.

Avocatul, citat de Agerpres, a precizat că urmează să fie făcute lucrări de reparaţii la unele locuinţe şi să fie reconstruite integral locuinţele a două familii.

Patronii staţiei GPL din Crevedia, Ionuţ Doldurea şi Cosmin Stângă, aflaţi în arest preventiv, au fost audiaţi miercuri, la Parchetul General.

„Tranzacţii s-au semnat deja şi s-au onorat deja, altele sunt în curs de onorare, altele vor fi încheiate şi vor fi onorate şi ele (...) Cât să nu rămână nimeni nefericit, încercăm, în condiţiile în care putem ajunge la acorduri, dar sunt oameni care au primit deja despăgubirile. Am mai reparat, am făcut lucrări de reparaţii la unele case, intenţia este să reconstruim pentru două familii, aşa cum am convenit cu acele familii, eforturi se depun”, a spus avocatul Florin Cojocaru.

Apărătorul a mai spus că asociații de la firma Flagas, care deține stația GPL din Crevedia, regretă ce s-a întâmplat, mai ales că „nu discutăm despre un singur punct, ci de foarte multe, aproape 30 de puncte în 13 judeţe, unde nu s-a întâmplat nimic şi totul funcţionează cum trebuie”.

Pe 6 septembrie 2023, Ionuţ Doldurea şi Cosmin Stângă au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Ionuţ Doldurea este fiul primarului din Caracal, Ion Doldurea, suspendat din PSD.

Doldurea şi Stângă sunt acţionarii firmei Flagas SRL, care deţine staţia GPL de la Crevedia, unde s-au produs pe 26 august 2023 explozii soldate cu cinci decese şi aproximativ 50 de oameni răniţi, printre care mulţi pompieri.

De asemenea, zeci de case din apropierea staţiei GPL au fost distruse sau afectate. Tragedia a avut loc în timp ce era efectuat un transfer de gaz între două cisterne, a precizat Ionuț Doldurea în fața avocaților.

Procurorii notează că, din legislaţia secundară, se desprinde concluzia că nu este prevăzută posibilitatea depozitării GPL-ului în autocisterne, ci exclusiv în sistem cu instalaţie monobloc tip solid, montată suprateran sau în recipiente subterane, îngropate, acoperite cu nisip, în ambele situaţii trebuind ca recipientele să fie echipate cu aparatură de măsură, control şi siguranţă care să semnalizeze o funcţionare normală, iar în caz de avarie să semnalizeze corespunzător.

De asemenea, normativele nu prevăd posibilitatea efectuării încărcării/descărcării de GPL între autocisterne, ci exclusiv încărcarea recipientelor sub/supraterane, iar pompele de vehiculare GPL acţionează doar între rezervoare şi staţia de distribuţie.

Pe de altă parte, la imobilul din Crevedia nu se putea derula nicio operaţiune cu GPL (depozitare, transvazare etc), deoarece pentru respectiva locaţie nu existau avizele şi autorizaţiile instituţiilor abilitate.

Staţia GPL din Crevedia funcţiona din iulie 2020 fără autorizaţie de securitate la incendiu.