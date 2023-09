Cum scade numărul morților din accidente rutiere, în alte țări. Exemplul Suediei, demn de luat în seamă

România este pe primul loc în Europa în privința numărului de accidente. Potrivit Institutului Național de Statistică, pe drumurile patriei au loc, zilnic, peste 70 de accidente. Mai mult de 70% dintre ele se întâmplă în timpul zilei, iar 87% au loc pe carosabil uscat.

Cunoscutul pilot de curse Titi Aur, specializat în prezent în conducere defensivă, spune că dezastrul de la Crevedia, acolo unde au murit 5 oameni, iar alții 10 au fost răniți grav și 70-80 au fost răniți ușor, are loc în fiecare zi pe șosele, ceea ce ar trebui să le dea de gândit responsabililor din Ministerul Transporturilor.

Din păcate, niciun Guvern nu a fost interesat de scăderea numărului de morți de pe drumurile României, spune Aur, care ne-a mărturisit că a fost în audiență la mai mulți premieri și miniștri, pentru a explica situația.

În alte țări din Europa, potrivit lui Titi Aur, siguranța rutieră are un loc primordial în educarea unui viitor șofer. În Republica Moldova, Bulgaria, Serbia, nu mai vorbim de țările din Occident, de Danemarca, Suedia, Germania, Franța, sistemul de pregătire este mult mai bine pus la punct.

Cum tratează Suedia această problemă

„Superficialitatea și lipsa de abordare ne omoară. Nu mai spunem de cum se ajunge instructor în România. Dacă ai puțină vechime și dacă treci de niște chestionare, devii instructor imediat. Partea psihologică, partea de conducere defensivă trebuie învățate, să treci prin niște teste ca să poți transmite cursantului și treaba asta. În Suedia nu te poți duce la examen de conducere dacă nu treci prin două cursuri. Ei le spun risc 1 și risc 2. Riscul 1 este teoria despre alcool, droguri, oboseala la volan, cu exemple, cu filme, demonstrații, cu teste ca să înțelegi ce ți se poate întâmplat. Riscul 2 e cu derapaje, cu frânări la limită, cu răsturnări, cu tamponări, cu ce facem noi la conducere defensivă. Chestiile astea sunt din anii '70 în Suedia, nu de ieri, de azi. Numai la noi nu se vrea”, explică Titi Aur, care deține, chiar la Crevedia, unde au fost loc exploziile la stația GPL, „Academia Titi Aur”, un loc unde șoferii învață ce nu învață în școli.

Acesta a mai declarat, pentru „Adevărul”, că a stat de vorbă cu premierii țării, dar și cu responsabilii din Ministerul Transporturilor (Direcția de Transport Rutier) din ultimii 10 ani, dar discuțiile au rămas fără niciun rezultat.

„Sunt atât de departe și problema e că nimeni nu vrea să vadă asta. Eu am vorbit cu fiecare prim-ministru și nimic. Nu e o prioritate pentru ei. Fiecare are atât de multe probleme, încât morții de pe șosea au devenit o normalitate. V-am spus, cazul de la Cevedia se repetă în fiecare zi, dar nu avem spectacol la tv, nu avem ciuperci pe cer etc. Știu că e cinic, dar asta e. Trist e că nu vom ieși prea curând din această stare”, a mai spus Titi Aur.

Unde sunt cele mai multe accidente mortale

În 2022 s-au produs, în medie, zilnic, 76 de accidente, ceea ce înseamnă, într-un singur an, peste 28.000 de accidente în toată țara.

Potrivit Institutului Național de Statistică, cele mai multe persoane decedate în accidente rutiere, în România, s-au înregistrat pe raza județelor Bacău, Dolj și Prahova.

Cele mai mult accidente rutiere produse în Romania au avut loc pe timpul zilei, 73% dintre ele, și 87% din totalul lor, pe carosabil uscat. Acest lucru demonstrează că România mai stă prost la încă două capitole, la infrastructură și educație rutieră.

România este, astfel, pe primul loc în două clasamente în Europa, cele mai multe accidente produse zilnic și cele mai proaste drumuri, ceea ce contribuie direct la numărul ridicat de accidente.