Bijuteria cerului de iarnă. Marea Nebuloasă din Orion, fotografiată din România

Astronomii amatori care au participat în weekend la o tabără de observații astrale în Dâmbovița, în timpul curentului Geminide, cel mai mare curent de meteori, au surprins o „bijuterie” de fotografie - Marea Nebuloasă din Orion.

Astronomii reuniți în weekendul 13-14 ianuarie 2024, la Runcu, în Dâmbovița, o așezare de la poalele Masivului Leaota, au surprins un întreg complex de nebuloase. „Este acolo complexul de nebuloase M42 și M43. Iar deasupra se află regiunea de nebuloase Sh2-279 (NGC 1973, 1975 și 1977) cunoscută sub numele de nebuloasa Alergătorul (Running Man Nebula)”, a precizat Valentin Grigore, președintele Societății AStronomice Române de Meteori (SARM)

Nebuloasa Orion (cunoscută și ca Messier 42, M42, sau NGC 1976) este o nebuloasă de reflexie situată în Calea Lactee, fiind localizată la sud de Centura lui Orion din constelația cu același nume. Este una dintre cele mai strălucitoare nebuloase, care poate fi văzută cu ochiul liber în timpul nopții, cu condiția ca cerul să fie senin și locul de unde se observă să fie ferit de poluarea luminoasă.

Fotografia a fost realizată printr-o tehnică specială, iar Grigore dă toate amănuntele pentru curioși.

„Cu ocazia taberei Geminide, în ultima noapte, când activitatea curentului de meteori a scăzut dramatic, am făcut un test cu teleobiectivul Sigma 150-600 f/5-6.3 DG și Canon 200D (ultimele achiziții în materie de astrofotografie). Folosind montura Skywatcher Star Adventurer (modelul clasic, primul apărut, care, în mod normal nu duce expuneri lungi mai sus de 300mm focală), am profitat de faptul că Orion tocmai trecea la meridian și am testat acest set-up la focală maximă. Adică 600 mm pe senzor crop, cu factor de mărire 1.6, ceea ce a rezultat o focală de 960mm. Am expus 2 cadre x 20 secunde, 4 cadre x 15 secunde și 11 cadre x 2 secunde (timp total de integrare 2 minute) + 19 cadre dark. Surpinzător, montura a suportat bine cele 20 de secunde la focală 960 mm”, adaugă Valentin Grigore.

Nebuloasa Orion este importantă pentru că a dezvăluit astronomiei mult despre procesul formării stelelor și a sistemelor planetare aflate în jurul lor, din nori de gaz și praf.

Astronomii au observat în mod direct discuri protoplanetare, pitice brune, mișcări intense și violente de gaz precum și efectele ionizării fotonilor în jurul stelelor masive din nebuloasă.

Geminide este cel mai puternic curent de meteori al anului și produce constant peste 1.000 de meteori în noaptea de apogeu.