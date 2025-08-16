Un râs umblă liber pe străzile din Fălticeni, după ce proprietarul l-a scăpat din lesă. Jandarmeria Suceava caută animalul și emite recomandări

Un ieșean și-a pierdut animalul neobișnuit de companie, un râs, pe străzile din Fălticeni, în timp ce plecase în vizită la rude. Animalul umblă liber în zona Țarna Mare din Fălticeni, au anunțat sâmbătă reprezentanții Jandarmeriei Suceava. Operațiunea de prindere este în desfășurare.

Râsul aparține unui bărbat din județul Iași, aflat în vizită la rude în Fălticeni, care l-ar fi achiziționat legal din Polonia. Râsul, în vârstă de aproximativ un an, era ținut în lesă, însă a reușit să scape de sub controlul stăpânului, relatează Monitorul de Suceava.

Potrivit proprietarului, râsul are microcip, dar nu este prevăzut cu dispozitiv GPS, ceea ce îngreunează căutările.

Zona a fost împânzită de jandarmi și alte instituții abilitate, care intervin pentru gestionarea situației și pentru protecția populației.

„Recomandăm locuitorilor din Fălticeni să manifeste prudență, să evite apropierea de animal în cazul în care îl observă și să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 pentru a semnala prezența acestuia”, a transmis Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ) Suceava.

Totodată, autoritățile atrag atenția că râsul, deși în mod normal nu este agresiv față de oameni, poate deveni imprevizibil.

Recomandările jandarmilor pentru cetățeni

-Evitați apropierea de animal, în cazul în care îl observați;

-Nu încercați să îl hrăniți sau să îl capturați;

-Supravegheați copiii și animalele de companie;

-Sesizați imediat prezența râsului la numărul unic de urgență 112.

Poliția Animalelor a fost sesizată pentru verificarea documentelor de proveniență și a condițiilor în care era deținut animalul. Operațiunea de prindere este în desfășurare.