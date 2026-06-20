Video Un șofer din Sulina a călcat intenționat un cormoran cu mașina și l-a chinuit pentru amuzament. Poliția Animalelor s-a sesizat

Un caz șocant de cruzime față de animale a avut loc în Delta Dunării, unde un bărbat din Sulina s-a filmat în timp ce chinuia un cormoran rănit, după ce l-ar fi lovit intenționat cu mașina. Imaginile, care au stârnit indignare în mediul online, au ajuns la autorități, iar Poliția Animalelor a deschis o anchetă.

Potrivit imaginilor apărute în spațiul public, bărbatul a intrat cu autoturismul pe o plajă aflată în arealul protejat al Rezervației Biosferei Delta Dunării, unde circulația autovehiculelor este strict interzisă. Acesta se filmează în timp ce se apropie de pasărea rănită și povestește, pe un ton amuzat, cum ar fi lovit-o cu mașina.

„Stătea în mijlocul drumului și dormea. Direct cu mașina. Ce s-a pus frână? Direct, accelerație”, spune bărbatul în înregistrare.

În imagini, cormoranul apare rănit și legat cu o funie în jurul gâtului. La un moment dat, bărbatul afirmă că intenționează să folosească pasărea pe post de zmeu, în timp ce continuă să o filmeze și să o ironizeze.

Cazul a fost semnalat reprezentanților Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD), care au transmis imaginile conducerii instituției și au sesizat Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea.

Guvernatorul Deltei Dunării, Florin Stăneață, a declarat că persoana surprinsă în imagini este cunoscută de către reprezentanții instituției și că vor fi luate toate măsurile legale.

„Se pare că colegii mei cunosc persoana, motiv pentru care vom întreprinde măsurile legale în sensul depunerii unei plângeri către Poliția Animalelor, astfel încât să fie întreprinse măsurile legale, ținând cont că fapta produsă constituie infracțiune. Avem și acest aspect în vedere, faptul că a intrat cu mașina pe plajă, lucru total interzis. Amenda este între 2.500 și 5.000 de lei”, a declarat Florin Stăneață, pentru Observator News.

Între timp, Biroul pentru Protecția Animalelor din cadrul IPJ Tulcea s-a sesizat din oficiu și desfășoară cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Potrivit informațiilor obținute de anchetatori, suspectul este un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Sulina. Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea și se desfășoară în colaborare cu specialiștii ARBDD.

Autoritățile reamintesc că rănirea, capturarea sau deținerea în captivitate a păsărilor sălbatice protejate reprezintă infracțiuni și pot atrage răspunderea penală. De asemenea, accesul cu autovehicule în zonele protejate ale Deltei Dunării este interzis și sancționat contravențional.