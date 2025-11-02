Cum a reușit un bărbat să înșele o platformă de livrări și să primească gratis mâncare timp de doi ani. „Tipul este destul de inteligent”

Un bărbat din Japonia a exploatat o lacună legală pentru a obține livrări de mâncare în valoare de 24.000 de dolari în decurs de doi ani. Individul a fost arestat.

Printre produsele comandate se numărau fripturi de pui, anghilă, hamburgeri și înghețată, toate la prețuri ridicate, potrivit The Jerusalem Post.

A obținut rambursări pretinzând în mod fals că livrarea nu a fost efectuată

Takuya Higashimoto, un șomer în vârstă de 38 de ani, a fost arestat de autoritățile din Nagoya la începutul acestei luni, sub suspiciunea că a comandat 1.095 de mese prin intermediul unei aplicații numite Demae-can și a obținut rambursări pretinzând în mod fals că livrarea nu a fost efectuată, potrivit South China Morning Post, Japan Times și The Economic Times.

Potrivit poliției, bărbatul a exploatat politica de rambursare a aplicației alegând livrarea fără contact., iar după ce primea mâncarea, raporta că aceasta nu a ajuns niciodată.

Prețul total al comenzilor s-a ridicat la peste 3,7 milioane de yeni (aproximativ 24.000 de dolari americani), în decurs de doi ani, potrivit The Economic Times.

Potrivit anchetatoriilor, Higashimoto a acționat în mod sistematic, utilizând 124 de conturi începând din aprilie 2023, multe dintre acestea fiind deschise cu cartele SIM preplătite, nume false și adrese incorecte.

Adesea, bărbatul închidea conturile la scurt timp după ce primea rambursările.

În data de 30 iulie, bărbatul a deschis un cont nou sub un nume și o adresă false, a comandat înghețată și friptură de pui în valoare de 16.000 de yeni și a primit o rambursare în aceeași zi după ce a reclamat neprimirea comenzii.

„La început, doar am încercat această șmecherie. Nu m-am putut opri după ce am culeas roadele fraudei mele”, a spus Higashimoto.

Ce măsuri va lua platforma de livrări

Compania de livrări a declarat că va întări verificarea identității utilizatorilor, va adăuga alerte pentru tranzacții neobișnuite și va dezvolta un algoritm pentru a analiza reclamațiile privind livrările neefectuate. Un reprezentant al companiei a declarat că va revizui întregul mecanism de rambursare pentru a preveni abuzurile, a raportat CafeF.

Cazul a stârnit reacții pe scară largă în Japonia și China, mulți utilizatori de social media considerând politica de rambursare a aplicației prea permisivă și solicitând revizuiri:

„Este clar că tipul este destul de inteligent. Deschiderea atâtor conturi și înșelarea sistemului în acest fel este o sarcină în sine”, a spus un utilizator.

„Poate că și politica de rambursare a aplicației are nevoie de o verificare a realității”, a comentat altcineva

Același tip de fraude a fost semnalat și în China, unde trei locuitori din provincia Jiangsu au lansat comenzi, pe rând, în 2024, prin intermediul unei aplicații importante de livrare de mâncare, apoi au reclamat neefectuarea livrării pentru a obține rambursări, potrivit The Economic Times.